Ненависть как источник дружбы

Против кого готова дружить молодежь в глобальном мире
Что объединяет молодых людей в глобальном мире и зачем нужны международные фестивали объясняют студенты Анастасия Попадьин, Илья Виноградов (РАНХиГС), Камила Маликова, Адриана Мартинкевич (НИУ ВШЭ), член российского Национального подготовительного комитета Международного фестиваля студентов и молодежи от РКСМ (б) Александр Батов, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов и президент Американского университета в Центральной Азии Эндрю Вахтель.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в всокресенье, 29 октября в пять часов вечера.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.