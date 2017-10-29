Ненависть как источник дружбы

Что объединяет молодых людей в глобальном мире и зачем нужны международные фестивали объясняют студенты Анастасия Попадьин, Илья Виноградов (РАНХиГС), Камила Маликова, Адриана Мартинкевич (НИУ ВШЭ), член российского Национального подготовительного комитета Международного фестиваля студентов и молодежи от РКСМ (б) Александр Батов, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов и президент Американского университета в Центральной Азии Эндрю Вахтель.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в всокресенье, 29 октября в пять часов вечера.