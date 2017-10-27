Президент Казахстана подписал указ о замене кириллицы на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка на латиницу. Страна откажется от кириллицы к 2025 году. Первые учебники на латинице выпустят уже в следующем году.

Новый вариант алфавита состоит из 32 букв. Несколько специфических звуков казахского языка отображены буквами с апострофом. Например, букву "ш" заменят s'. В алфавите, который используется сейчас, 42 буквы.

Назарбаев поручил правительству создать национальную комиссию по переводу казахского языка на латинскую графику. Переход на новую форму письменности будет проходить постепенно.

О необходимости создания нового стандарта казахского алфавита Назарбаев заявил в апреле. По словам президента, это связано с "политическими причинами". Впервые о возможности перехода с кириллицы на латиницу заговорили в 2012 году.

Латиницу уже использовали в Казахстане с 1929 по 1940 год. До 1929 года в стране применялась арабская графика.