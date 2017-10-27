В Москве задержаны активисты за баннер "Путин ответит за "Норд-Ост"

В Москве задержали трех сторонников Алексея Навального за баннер со словами "Путин ответит за "Норд-Ост", который они повесили на ограду у здания правительства. Об этом сообщается в твиттере Навальный LIVE.

Активисты находятся в отделении полиции. Координатор московского штаба оппозиционера Николай Ляскин сообщил, что подробности задержания пока неизвестны, этим сейчас занимаются адвокаты.

15 лет назад, 23 октября 2002 года в Москве во время показа мюзикла "Норд-Ост" террористы захватили и три дня удерживали около тысячи человек в Театральном центре на Дубровке, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября власти прервали переговоры и штурмовали здание театрального центра. В зал был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. По официальным данным, погибли 130 заложников, более 700 пострадали. По данным общественной организации "Норд-Ост" – 174 человека. Бывшие заложники и родственники тех, кто погиб при штурме, убеждены, что ответственность за многочисленные жертвы лежит не только на террористах, но и на российских властях.