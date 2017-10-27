Революция через неделю

Вячеслав Мальцев, Леонид Волков, Сергей Удальцов, Михаил Конев о 05.11.17
Может ли в России 5 ноября 2017-го года случиться революция, которую давно предсказывает политик Вячеслав Мальцев? Если да, то к чему она приведет? В разговоре участвуют: Вячеслав Мальцев (Артподготовка), Леонид Волков (штаб Навального), Сергей Удальцов (Левый фронт), Михаил Конев (Парнас). Ведущая Елена Рыковцева
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