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Революция через неделю

Вячеслав Мальцев, 6 мая 2017

Вячеслав Мальцев, Леонид Волков, Сергей Удальцов, Михаил Конев о 05.11.17

Может ли в России 5 ноября 2017-го года случиться революция, которую давно предсказывает политик Вячеслав Мальцев? Если да, то к чему она приведет? В разговоре участвуют: Вячеслав Мальцев (Артподготовка), Леонид Волков (штаб Навального), Сергей Удальцов (Левый фронт), Михаил Конев (Парнас). Ведущая Елена Рыковцева

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