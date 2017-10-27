Госдепартамент США опубликовал новый санкционный список

Государственный департамент США опубликовал список 39 российских компаний и организаций, которые могут подпасть под предстоящие санкции США. Среди них компания "Алмаз-Антей", концерн "Калашников", Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Главное разведывательное управление Генерального штаба (ГРУ). Речь идет об организациях, имеющих отношение к российской оборонной и разведывательной сфере.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США продолжает "работать над мерами по осуществлению законодательства, принятого Конгрессом в июле, об усилении санкций против России". Об этом заявила пресс-секретарь Хизер Нойерт 24 октября, отвечая на ежедневном брифинге в Госдепартаменте на вопрос о том, почему администрация президента Дональда Трампа пропустила срок, установленный для воплощения в жизнь законодательства о санкциях против России, которое президент неохотно подписал 2 августа.

Закон направлен на ограничительные меры против правительства президента России Владимира Путина за его предполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году в США, агрессию на Украине и поддержку президента Сирии Башара Асада на протяжении более чем шестилетней войны в Сирии. Согласно закону, администрация Трампа должна была выпустить к 1 октября инструкцию о том, как следует применять санкции, включая список лиц и организаций, имеющих отношение к российской разведке и обороне.