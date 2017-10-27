Генпрокуратура Испании предъявит Пучдемону обвинение в мятеже

На будущей неделе Генеральная прокуратура Испании предъявит главе региональной исполнительной власти Каталонии Карлесу Пучдемону обвинение в мятеже. Об этом сообщил вечером в пятницу, 27 октября, официальный представитель Генпрокуратуры Испании.

Законодательство королевства предусматривает, что за подготовку мятежа виновные лица могут быть осуждены к лишению свободы на 30 лет.