У "Роснефти" возникли трудности в акватории Чёрного моря

Российская нефтегазовая компания "Роснефть" приостановила геологоразведку и добычу нефти на Южно-Черноморском участке в восточной части акватории Черного моря. Как отмечает "Немецкая волна", это связано с западными санкциями. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) по просьбе корпорации заморозило действие соответстующей лицензии на пять лет.

Представитель компании заявил агентству ТАСС, что проект оказался экономически неэффективным. Лицензией устанавливалось, что до 2018 года компания должна была провести разведку на участке площадью 1 тысяче квадратных киломтеров. Планировалось также завершить строительство двух скважин к концу 2022 года. Об этом информирует газета "Ведомости".

"Роснефть" намерена сосредоточить усилия на разведке нефти на Западно-Черноморском участке, где сотрудничает с итальянской нефтегазовой компанией Eni, сообщает "Коммерсантъ".