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Главой администрации Каталонии стала вице-премьер Испании

Утро 28 октября 2017 в Барселоне. Первый день после "провозглашения независимости"

Премьер-министр Испании Мариано Рахой возложил обязанности главы Каталонии на первого вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамарию. Сегодня, в субботу,ожидается, что она проведёт совещание с госсекретарями, которым предстоит исполнять министерские обязанности в Совете правительства Каталонии. Об этом сообщило агентство AFP.

Накануне, 27 октября, парламент Каталонии объявил о независимости. В ответ на это Мадрид ввел в регионе прямое управление и отстранил от должности главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Снят с должности глава полиции Каталонии. Как сообщает Reuters, в рядах полиции Каталонии, которая формально не зависит от испанских сил правопорядка, царят разногласия между сторонниками и противниками независимости.

Накануне премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в регионе назначены на 21 декабря.

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