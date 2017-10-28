В Греции задержан подозреваемый в рассылке пакетов со взрывчаткой.

Как сообщает греческая полиция, 29-летний мужчина, чьё имя не называется, был замечен на записях камер видеонаблюдения, когда относил подозрительные посылки в пять различных почтовых отделений.

В марте этого года полиция перехватила 8 подозрительных бандеролей на почтамте в Афинах после того, как в офисе Международного валютного фонда в Париже взорвалась одна из посылок. Был легко ранена сотрудница. Опасный пакет поступил и в Министерство финансов Германии на имя возглавлявшего его Вольфганга Шойбле. Посылка была обезврежена

25 мая ранения средней тяжести получил бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос, когда поступившая на его имя бандероль взорвалась в его машине. Пострадал и его водитель.

Как отмечается на сайте радиостанции "Немецкая волна", Вольфганга Шойбле многие в Греции считали главным представителем международных кредиторов Греции, на которых возлагали вину за финансовый кризис в стране. Лукас Пападемос возглавлял правительство в самый острый момента кризиса - в 2011-2012 годах.