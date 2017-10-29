В Хабаровске прошел пикет против дыма от лесных пожаров

В Хабаровске в воскресенье прошел пикет против дыма от лесных пожаров. Дышать грязным воздухом жители краевой столицы вынуждены весь месяц – горит левый берег Амура, пожары регистрируются в соседних Еврейской Автономной области, Приморье и Китае. При этом огонь на левобережье тушили при помощи вертолета один раз на этой неделе, но к вечеру берег снова вспыхнул.

Организатор пикета – жительница Хабаровска Анастасия Легалина. Она находится на девятом месяце беременности и переживает за здоровье своего будущего ребенка.

"Я чувствую ответственность в первую очередь за еще нерожденного человека и не хочу, чтобы дым негативно повлиял на его здоровье. Из моего окна прекрасно видно, как полыхает левый берег, но никто не тушит пожар. Считаю, что власти наконец-то должны серьезно взяться за решение этой проблемы. А поможет им в этом прокуратура", – прокомментировала Анастасия Легалина.

Обращение активисты написали сразу в три ведомства: природоохранную прокуратуру, прокуратуры Хабаровского края и Еврейской Автономной области. Кроме того, хабаровчане просят надзорные органы разобраться, как расходуются 20 млн долларов, которые Всемирный банк выделил правительству региона в 2015 году. Эти деньги должны были пойти на обновление техники для тушения природных пожаров. Как отметили в управлении лесами правительства Хабаровского края, такая договоренность со Всемирным банком действительно была.

"С ними мы работаем по пилотному проекту, но банк не перечисляет деньги, а занимается закупкой техники и оборудования по нашим заявкам. Лесные пожары на территории края тушим своевременно. Что касается сельхозпалов – ими занимается МЧС", – сообщил по телефону начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Сергей Бутин.

По словам депутата Законодательной думы Хабаровского края Сергея Безденежных, который побывал на пикете, травяные палы сегодня являются более серьезной проблемой, чем лесные пожары.

"Регионы больше не занимаются их тушением, так как все полномочия забрал федеральный центр. Нам об этом заявили на последнем заседании краевой думы. Пока трудно разобраться, кто должен тушить сельскохозяйственные пожары. Если сегодня простые граждане рисуют плакаты и говорят, что им дышать нечем – это серьезный сигнал для власти, и федеральный центр должен серьезно заняться этим вопросом", – отметил депутат.

В акции приняли участие около 20 человек.