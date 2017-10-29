Туркеменистан: медалью имени отца президента награжден сын президента

В числе награжденных медалью имени отца президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедова оказался и сын президента республики майор Сердар Бердымухамедов, ему вручили медаль имени его дедушки. Об этом сообщает "Хроника Туркменистана". Он был награжден медалью "за заслуги перед отечеством" вместе с другими работниками силовых ведомств.

Как подчеркивает издание, Госинформагентство ТДХ не указало Бердымухамедова в списке получивших награду. Агентство "Фергана" указывает, что Сердар Бердымухамедов — единственный сын президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. По неофициальной версии, он готовится к роли преемника отца. "Радио Азатлык" также отмечало, что именно об этом может говорить его политическая активность. Радио обратило внимание на то, что туркменские государственные СМИ широко освещают встречи Сердара с деятелями республики.

Сердар учился в Дипломатической академии МИД России. После ее окончания работал в руководстве Госагентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана, пишет агентство. Сердар Бердымухамедов также работал помощником прокурора Ахалского велаята, был главой департамента в МИД, избирался депутатом парламента республики.

Медаль в честь Мяликгулы Бердымухамедова учредили в августе этого года. Дед Сердара был учителем, начальником отдела исправительно-трудовых учреждений.