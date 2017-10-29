День кинолога

Ольга, молодая девушка, работает в кинологической службе при аэропорте – ее собаки ищут в багаже наркотики. А ее сестра Наталья забеременела от начальника Ольги и размышляет, как жить дальше.

Почти "Москва слезам не верит – 2.0", только действие происходит не в Москве, а в маленьком провинциальном городе. И это не вымысел, а документальный фильм Ксении Елян.