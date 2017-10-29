В Израиле отложено голосование по законопроекту о "Большом Иерусалиме"

Правительство Израиля решило отложить голосование по законопроекту о так называемом "Большом Иерусалиме". Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что необходимы дополнительные консультации с Вашингтоном. Агентство Reuters цитирует Нетаньяху: "Американцы обратились к нам и попросили разъяснений".

Законопроект, предложенный израильским министром транспорта и разведки Исраэлем Кацом, предусматривает включение в муниципальные границы Иерусалима израильских колоний Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. Авторы проекты утверждают, что такое решение даст возможность150 тысячам жителей израильтян, живущим на этих территориях, голосовать на муниципальных выборах.

Палестинцы считают, что речь идёт о фактической аннексии. В Тель-Авиве возражают, что об аннексии речь идти не может, так как колонии на оккупированных территориях предлагается включить в муниципальные границы Иерусалима, а не государственные.

После Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль получил контроль над Западным берегом реки Иордан, там построено более 200 израильских поселений. Совет Безопасности ООН в декабре 2016 года принял резолюцию с требованием прекратить расширение израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.