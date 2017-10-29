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Норвегия выразила соболезнования семьям погибших россиян

Вертолёт Ми-8 в Баренцбурге, Норвегия. 28 апреля 2015

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в воскресенье вечером в телефонном разговоре с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым выразила соболезнования россиянам в
связи с катастрофой вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена. Она подчеркнула, что норвежская сторона сделала всё возможное для проведения поисково-спасательной операции. Но по словам Сульберг, к
воскресенью надежды найти выживших не осталось, ведётся поиск тел погибших. Об этом сообщает ТАСС.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, 26 октября летел из законсервированного поселка Пирамида в российский поселок Баренцбург. С вертолетом была потеряна связь. О пропаже вертолета был извещен норвежский
спасательный центр. В поисковой операции участвовали два вертолета, патрульные самолеты, несколько судов, корабли Береговой охраны Норвегии, добровольцы и горно-спасательный взвод российского государственного треста "Арктикуголь".

В воскресенье, по данным норвежской стороны, в двух километрах к северо-западу от мыса Хеер (архипелаг Шпицберген) на глубине 209 метров установлено место, где предположительно находятся обломки Ми-8.

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