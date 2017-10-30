Зять президента Трампа нанес тайный визит в Саудовскую Аравию

Зять президента США Дональда Трампа и его ближайший советник Джаред Кушнер нанес неанонсированный заранее визит в Саудовскую Аравию. Поездка продолжалась со среды по субботу. Эту информацию через день после возвращения посланца подтвердил Белый дом. Кушнер курирует в администрации ближневосточное направление. В поездке его сопровождали заместитель помощника по национальной безопасности Дина Пауэлл и спецпосланник на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Последний, помимо Саудовской Аравии, посетил Каир, Амман, Иерусалим и Рамаллу.

Белый дом не разглашает, с кем Кушнер встречался в Саудовской Аравии. В очередной раз было отмечено только стремление президента способствовать достижению мира между израильтянами и палестинцами. При этом подчеркивается, что Соединенные Штаты намерены лишь посредничать в этом процессе и никоим образом не подменять своей дипломатией прямые переговоры между сторонами, являющиеся единственным возможным способом урегулирования ситуации.

Это третий за время работы в администрации визит Джареда Кушнера в Саудовскую Аравию. В ходе предыдущей поездки, состоявшейся в августе, он также вел переговоры с премьер-министром Израиля Нетаньяху и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.