СМИ ждут первых задержаний по делу о вмешательстве России в выборы в США

Американские СМИ сообщают, что уже 30 октября могут состояться первые задержания подозреваемых в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы в США в прошлом году.

Новостные организации - сначала CNN, затем NBC, Reuters и другие - на прошлой неделе сообщили, что против некоего лица выдвинуты обвинения. Большинство статей в СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждали, что федеральное Большое жюри одобрило обвинительное заключение и федеральный судья его одобрил. Не сообщается, однако, кто именно является обвиняемым.

Роберт Мюллер был назначен Министерством юстиции США спецпрокурорам для расследования предполагаемого вмешательства России на выборах в 2016 году и любых возможных связей с кампанией или переходной командой президента Дональда Трампа. Мюллер также расследует возможные препятствия правосудию.

Белый дом не комментировал последние сообщения о возможных задержаниях. Однако президент США Дональд Трамп накануне в Твиттере вновь подверг критике само расследование, назвав его "охотой на ведьм".

Трамп последовательно отрицал, что кто-либо из его команды вступал в сговор с Россией во время президентских выборов. Кремль отвергает своё вмешательство в избирательный процесс в США.