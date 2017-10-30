Опрос социологов: 41% россиян за поддержку Москвой "ДНР" и "ЛНР"

Менее половины россиян — 41 процент— считают, что Москва должна поддерживать в украинском конфликте так называемые Донецкую и Луганскую народные республики. Такие данные показал опрос "Левада-центра", проведенный в сентябре.

Шесть процентов респондентов считают, что России нужно поддерживать Украину. По мнению, 37 процентов Москва не должна принимать в конфликте чью-либо сторону.

В том же опросе "Левада-центр" вместе с Киевским международным институтом социологии изучил отношение россиян и украинцев друг к другу. Выяснилось, что россияне за полгода стали лучше относиться к Украине, а украинцы к России — хуже. Если в мае этого года хорошо к Украине относились четверть респондентов, то в сентябре — почти треть. В то же время на Украине доля респондентов хорошо относящихся к России снизилась с 43 процентов до 37-ми.

49 процентов опрошенных высказались в поддержку открытых границ между странами. Введение визового режима поддержали 34 процента респондентов. Среди украинцев преобладает идея закрытия границ – 49 процентов,