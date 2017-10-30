Журналистка Екатерина Гордон решила баллотироваться в президенты

Журналистка и телеведущая Екатерина Гордон объявила о намерении участвовать в выборах президента России в марте 2018 года.

В видеобращении, размещенном на Youtube, она отмечает, что "вероятно, будет единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента". По словам Гордон, основной темой её президентской кампании станет защита прав женщин и детей. "Мы страна матерей-одиночек, на которых всем плевать", — отметила Гордон.

Она также подчеркнула, что не является "представителем гламура и не родилась с серебряной ложкой во рту", а выросла в простой семье. Журналистка напомнила, что когда-топринимала участие в оппозиционных акциях, пыталась найти язык с прокремлевскими представителями, нопоняла, что "все кормятся у одной лоханки"и либо удовлетворяют свои амбиции, либо пытаются заработать деньги.

18 октября о намерении баллотироваться в президенты России в качестве кандидата "против всех" официально объявила телеведущая Ксения Собчак .

Представители Ксении Собчак и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального комментировать РБК решение Екатерины Гордон участвовать в выборах отказались.





