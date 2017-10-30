"Свобода" получила награду конкурса "За журналистику как поступок"

Жюри конкурса "За журналистику как поступок" обнародовало список средств массовой информации, награжденных орденом "За мужество" имени Андрей Сахарова. В их числе Русская служба Радио Свобода.

Как рассказал член жюри, журналист "Новой газеты" Георгий Бородянский, награды конкурса "За журналистику как поступок" присуждаются за деятельность, которая "соответствует тем ценностям, которые отстаивал Андрей Сахаров". Ордена "За мужество" также удостоены "Новая газета", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", Русские службы "Голоса Америки" и ВВС, видеоблог "вДудь", еженедельник The New Times, интернет-издания Meduza, "Медиазона", "Открытая Россия", Republic, "Грани.ру", "7x7", "Такие дела", украинская газета "День", издания "Украинская правда", "Белорусский партизан", а также российские региональные средства массовой информации "Фонтанка" (Санкт-Петербург), "Псковская губерния", ZNAK.COM (Екатеринбург), "Тайга.инфо" (Новосибирск), ТВ-2 (Томск), "Парк Гагарина" (Самара), "Новый фокус"(Хакасия), "Черника" (Карелия), "Народный журналист" (Курск), "Кавказский узел", "Черновик" (Дагестан).

Первый орден "За мужество" получил журналист "Новой газеты" Али Феруз. Жюри конкурса решило отметить его "за мужество, с которым он держится в сложных для себя обстоятельствах". Орденом награждаются журналисты, редакции СМИ, правозащитные организации, которые в сложных для независимых изданий условиях отстаивают свободу слова.

Премия имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" учреждена в 2001 году правозащитником и предпринимателем Петром Винсом. Долгое время жюри конкурса возглавлял президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, в этом году его сменил руководитель Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров. Для участия в конкурсе этого года отобрано около 800 работ. В конце декабря определятся 20 финалистов, пять номинантов и лауреат конкурса, которые получат денежные призы и дипломы. В состав жюри входят писатели, журналисты, правозащитники и социологи. В их числе писатели Владимир Войнович, Светлана Алексиевич, политолог Лилия Шевцова.

В разное время лауреатами премии "За журналистику как поступок" становились Анна Политковская, Отто Лацис, Андрей Пионтковский, Борис Вишневский, Зоя Светова, Михаил Ходорковский, Татьяна Локшина и другие.