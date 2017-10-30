Суд в Норвегии приговорил россиянина к 9 месяцам тюрьмы

Суд в Норвегии приговорил 17-летнего россиянина, который принёс самодельную бомбу к метро в центре Осло, к девяти месяцам тюрьмы.

Гражданина России задержали в апреле. При себе у него было взрывное устройство, которое он собрал сам из баллончика с газом и проволоки.

В середине октября сторона обвинения попросила приговорить россиянина к двум годам тюрьмы. По данным прокуратуры, обвиняемый проявлял повышенный интерес к деятельности террористической группировки "Исламское государство". Обвинения в терроризме россиянину предъявлять не стали, так как взрывное устройство, которое он изготовил, было неопасным.

По данным норвежских средств массовой информации, осужденный гражданин России может выйти на свободу до конца года, потому что находился под стражей с апреля.

Имя осуждённого не раскрывается. Пресса ранее отмечала, что он родился в семье выходцев с Северного Кавказа, которые переехали в Скандинавию из Мурманска в 2010 году.