В Москве сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, открыли первый в России общенациональный мемориал "Стена скорби". Монумент высотой с двухэтажный дом представляет собой стену с несколькими арками. На стенах написано слово "Помни!" на разных языках. Территория вокруг мемориала вымощена камнями, которые привезли из бывших лагерей и тюрем ГУЛАГА. На открытии побывал президент Владимир Путин и Патриарх Кирилл.

Группа советских диссидентов и бывших политзаключенных выступила против открытия памятника жертвам политических репрессий в Москве, которое они считают несвоевременным и циничным. "Поддерживать лицемерие властей аморально!", - говорится в обращении участников демократического движения в СССР, опубликованном на сайте Каспаров.ру. "Нельзя участвовать в памятных мероприятиях власти, которая на словах сожалеет о жертвах советского режима, а на деле продолжает политические репрессии и подавляет гражданские свободы в стране.

Участники передачи: политолог Марк Урнов, председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, правозащитник Павел Литвинов, социолог Георгий Сатаров

Ведущий Мумин Шакиров

Полная видеоверсия программы​

Мумин Шакиров: Я назвал эту программу " Путин и Патриарх скорбят". Марк Юрьевич, насколько искренен президент России, когда он принимает участие в таких мероприятиях? Учитывая, как утверждают и критики, и оппоненты, в России сегодня есть политзаключенные.

Марк Урнов: Наверняка в России сегодня есть политзаключенные. Но я не решился бы комментировать чью бы то ни было искренность или неискренность. Скорее, действие. А действие мне не кажется ни циничным, ни своевременным. Я здесь с нашими диссидентами не согласен, хотя глубинно понимаю и уважаю их позицию, она мне значительно ближе, чем, скажем, позиция сторонников Сталина, Ленина и прочей всякой большевистской "уголовни". Но я полагаю, что такой монумент абсолютно необходим, и чем раньше он появляется в стране, тем лучше.

То, что у нас государство противоречиво себя ведет, и то, что у нас общество противоречиво себя ведет, тоже понятно. Мы все-таки вылезаем медленно из такой чудовищной ямы, в которую нас бросил большевистский переворот, глубину которой с трудом можно в современных условиях понять. Это действительно страшная яма. Но вылезать надо. И если власть хоть немного делает шаги в этом направлении, если появляется такой монумент, если одновременно на всех центральных телеканалах начинают демонстрировать бывшие лагеря, говорить "Помните! Помните!", и с учетом того, как наше общество очень активно отзывается на телевизионные призывы, то, я думаю, это нужно и очень полезно.

Мумин Шакиров: Александр, насколько, на ваш взгляд, корректно появление главы государства в том месте, где речь идет о политических репрессиях?

Александр Черкасов: Глава нашего государства уже давно находится в том месте, где речь идет о политических репрессиях. Собственно, именно при нем политические репрессии вновь стали одним из элементов управления страной. Если год назад 30 октября мы насчитывали 102 человека в списках политзаключенных, теперь их 117. Скольких-то освободили, но скольких-то посадили снова. Владимир Путин, открывающий мемориал "Стена скорби" на фоне такого пейзажа, который он создавал 18 лет, - ну, в этом есть, мягко говоря, некоторое противоречие.

Мумин Шакиров: А можно ли назвать это цинизмом?

Александр Черкасов: Да много у нас можно назвать цинизмом или чем-то подобным. Например, сегодняшний разговор на Совете по правам человека, что американцы собирают по стране биоматериал россиян. Я не знаю, как квалифицировать эти заявления. А о том, что у нас шизофреническая действительность, - с этим спорить сложно.

И насчет мемориала. Ведь еще при Медведеве запускалась большая программа чего-то делать в рамках борьбы с тоталитарным прошлым. Если чего-то делать, то в итоге сейчас есть эта "Стена скорби".

А "Пермь-36" – не спасли музей. Он был подвергнут, по сути дела, рейдерскому захвату. Сейчас там другая администрация, но это уже не то, это уже государственное учреждение.

Мумин Шакиров: И рассказывают там уже другие истории.

Александр Черкасов: Во всяком случае, те общественники, которые этим занимались, оттуда отстранены. При этом, когда в борьбе за сохранение музея "Пермь-36" пришлось мне немножечко поспорить с господином Володиным, тот, по-моему, вполне искренне бил себя в грудь, говоря: "У меня репрессированные предки со всех сторон!". Как это можно соединить: иметь репрессированных в своей родне и проводить эту политику? А вот можно, и оно так есть.

И из всей большой программы остался очень дорогой мемориал. Это огромная инерция. Можно процитировать Довлатова, когда подходили к тому, что сейчас это будет строиться: "Фидель, скоро Новый год. Отменить или хотя бы отсрочить это буржуазное явление партия не в силах". Строительство этого монумента из разряда дорогостоящего, большого, важного. Эти сооружения приобретают символическое значение не сами по себе и не сразу. Какие смыслы в это будут вложены.

Мумин Шакиров: Сегодня советские диссиденты – одни из главных ньюсмейкеров на фоне открытия памятника. Они считают, что это несвоевременно и цинично. Георгий Александрович, почему позиция советских диссидентов, а это 38 человек – Подрабинек, Буковский, Литвинов и так далее, такова?

Георгий Сатаров: Я могу только догадываться. Наверное, им страшно и противно. Страшно не в смысле испуга за свою жизнь или еще за что-то, а за соприкосновение - память о колоссальных жертвах сталинизма и официальный приезд нынешней российской власти, да еще в таком замечательном сочетании: и власть официальная, и власть церковная. Как уже было справедливо сказано, немало приложили усилий к тому, чтобы мы не забывали о репрессиях, чтобы помнили, что пока сравнительно небольшие репрессии легко могут превратиться в тотальные, и они об этом нам постоянно напоминали.

Естественно, что страх и брезгливость, если угодно, связаны с некой практикой нашей власти, которая любит... как в том анекдоте: пришел Джон и все опошлил. Она любит брать какие-то идеи социальной практики из общества и тем самым их дискредитировать. Это происходит постоянно. Сейчас дискредитируются идеи критики власти как таковой в рамках нынешней президентской кампании. Любые начинания власти даже вроде бы само собой разумеющееся и нужное, как мемориал памяти, превращают в свою абсолютную противоположность. Может быть, это ощущение и заставило этих замечательных людей выступить подобным образом.

Мумин Шакиров: Давайте послушаем архитектора Евгения Асса. У него есть вопросы к месту, выбранному властями для установления памятника жертвам политических репрессий.

Евгений Асс, архитектор: Место выбрано совершенно случайно, ничем в городе не примечательное, не на самом популярном перекрестке. Вообще, этот монумент заслуживал бы, конечно, места в самом сердце столицы – с тем, чтобы быть как бы равным, ценным, как Храм Василия Блаженного или Храм Христа Спасителя. Во всяком случае, это монумент, заслуживающий какого-то самого главного места в стране. Поскольку катастрофа, которой он посвящен, ни с чем не сопоставима. Это моя первая претензия.

Мумин Шакиров: Марк Юрьевич, как вам место на Лубянке, на месте памятника Дзержинскому? Если бы там был монумент или мемориал – это было бы интереснее и корректнее, нежели неудачное место, как считает Асс, на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова?

Марк Урнов: Пересечение Садового кольца и проспекта Сахарова символично, потому что все-таки это проспект Сахарова, ассоциации...

Мумин Шакиров: А этот проспект говорит о Сахарове? Это всего лишь улица и название, они же никак не стыкуются.

Марк Урнов: Конечно, на Лубянке поставить было бы интереснее.

У нас на сегодняшний день общество очень сильно расколото, причем не только общество, но и элиты: кто-то сталинист, кто-то ленинист, кто-то западник искренний, кто-то где-то между, кто-то не по идеологическим соображениям, а по личным играет во что-то другое. Эти интересы сталкиваются, что мы видим и в нашей государственной символике: мелодия гимна идет от советской власти, одновременно триколор и орел. Все расколото, все противоречиво. И когда начинает одна часть элит как-то продвигать идею выхода, пересмотра, ревизии, отказа от большевизма, у меня нет моральных сил и прав говорить: "Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет".

Мумин Шакиров: А кто предлагает или проталкивает идею отказа от большевизма, какая группа?

Марк Урнов: Сам по себе факт, когда выставляется мемориал жертвам политических репрессий, – то, на чем строился весь советский строй изначально: с ленинских цитат о том, что нужен террор, что нужно давить оппозицию, что суды должны легализовывать террор, диктатура пролетариата и прочее. Потом это все перешло в сталинскую кровавую резню. Воспитано несколько поколений на том, что нужно давить для блага государства. Сегодня даже у школьников, у студентов прослеживается: "Сталин – это эффективный менеджер. Это жертвы, которые были нужны для построения государства". Когда государство вдруг в лице своих главных фигур выходит на освещение такого памятника – это удар по мозгам растущему сталинизму, с моей точки зрения, очень сильный. Его нельзя отталкивать.

Я прекрасно понимаю, что с точки зрения абсолютной моральной чистоты, да... Но политика... это дело компромисса.

Александр Черкасов: А я заступлюсь за Лубянку. С 90-го года там есть Соловецкий камень. Место там намоленное. Вчера там было чтение имен весь день. Там уже нечто есть. Там уже место живет.

Мумин Шакиров: Но вы видели огромное пространство там, где был памятник Дзержинскому.

Александр Черкасов: Камня ведь достаточно, да? А насчет этого места... Я бы не сказал, что оно совсем бессмысленно. Проспект Сахарова. Была странная вещь, когда висело объявление: "Здесь на перекрестке будет построен городской военкомат". Замечательно – горвоенкомат на Сахарова! Но Сахарова - начиная с 11-12 годов, это еще и место проведения массовых митингов. Место меняет свой смысл. Памятники меняют свой смысл. А вот что нужно делать для этого?..

Протест подписантов этого письма объясним, но есть в нем немножечко от другого довлатовского апокрифа – про Бродского, которому сказали, что Евтушенко выступил против колхозов.

Мумин Шакиров: Бродский сказал: "Тогда я - "за".

Александр Черкасов: Это немножечко странная логика: может ли Путин, опошляя и подменяя все что угодно, опошлить и подменить память о репрессиях и ценности такого рода? Не знаю. Но если мы сейчас не попадемся на эту удочку, не будем говорить о том, хорошо, что Путин открывал, плохо, что Путин открывал, наверное, мы коснемся того, что 30 октября - с 91-го года это День памяти жертв репрессий. На самом деле это День политзаключенного в СССР.

Вновь есть политзаключенные. Авторы письма именно об этом и говорят: необъяснимо открытие такого памятника одновременно с тем, что есть политзаключенные. И наверное, если мы будем в духе этого, мы какое-то время будем говорить именно о политзаключенных, а не о Путине и не о Патриархе. И это, по-моему, важнее. Это и есть вкладывание смысла.