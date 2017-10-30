В Татарстане прошли обыски у активистов "Артподготовки"

В Татарстане задержали активистов движения "Артподготовка". Как сообщает "Медиазона", в Казани задержали Альберта Муратова, в Альметьевске – Сергея Андреева.

Сайт Idel.Реалии (проект Радио Свобода) передаёт, что к Муратову пришли рано утром. В его доме провели обыск, изъяли технику и, по словам жены, отвезли в региональный Центр противодействия экстремизму. Позднее стало известно, что сотрудники Центра "Э" пришли с обыском в офис "Артподготовки" в Казани. Подробности не сообщаются.

По данным "Медиазоны", связи с Андреевым нет.

Движение "Артподготовка" создано Вячеславом Мальцевым в 2011 году. Его целью он называл проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года. 26 октября Красноярский краевой суд признал движение "Артподготовка" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Мальцев покинул Россию в июле. Правоохранительные органы возбудили в отношении него дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.