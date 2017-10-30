В Нижнем Новгороде установили крест в память жертв репрессий

В День памяти жертв политических репрессий в Почаинском овраге Нижнего Новгорода в понедельник правозащитники установили поклонный крест в память о нижегородцах, расстрелянных в годы Красного террора.

По оценкам представителей областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, на территории Нижегородской губернии в 1918-1922 годах жертвами красного террора стали несколько десятков тысяч нижегородцев. Одним из мест расстрелов заложников в Нижнем Новгороде была окраина Почаинского оврага, примыкавшего к зданию Нижегородской ГубЧК. Тела казненных закапывали на месте расстрелов.

Примечательно, что крест, который правозащитники именуют памятным знаком, устанавливается уже в третий раз. По словам нижегородского правозащитника Станислава Дмитриевского, первоначально крест был установлен Нижегородским обществом прав человека совместно с нижегородской епархией еще в 1993 году (во время губернаторства Бориса Немцова), но затем какие-то несознательные граждане его сломали. Был восстановлен в 2004 году и разрушен вновь.

Третья попытка происходила под присмотром сотрудников правоохранительных органов.