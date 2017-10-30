"Совершилось всероссийское кощунство"

Протоиерей Всеволод Чаплин опубликовал видеообращение, в котором он призывает божье проклятие на всех, кто был причастен к созданию и выходу на экран фильма "Матильда", называя это событие "всероссийским кощунством". Этот не слишком длинный, но драматичный ролик в Сети уже окрестили "самым страшным видео в номинации Хэллоуин".

То, насколько трудно воспринимать обращение всерьез, подтверждает опрос, устроенный Сергеем Доренко.

Опытным звездам YouTube есть чему поучиться.

Если, впрочем, не пытаться обратить все это в шутку, ролик начинает казаться не таким уж безобидным.

Александр Фельдман

Интересно, а есть ли у его высокопреподобия от правящего архиерея Московской епархии митрополита Ювеналия дозволение на то, чтобы налагать проклятие на ВЕСЬ НАРОД? 🤔

Как говорит народная мудрость — по Сеньке ли шапка, пардон, митра?

Уместно напомнить, что Всеволод Чаплин больше не является официальным представителем РПЦ - в 2015 году он был освобожден от должности главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. В июле 2017 года протоиерей предсказывал, что в случае выхода на экраны фильма "Матильда" Россия погибнет и обещал, что зрители попадут под "древнюю анафему".