Главы Азербайджана, Турции и Грузии открыли железнодорожную линию

Лидеры Азербайджана, Турции и Грузии открыли в понедельник 826-километровую железнодорожную линию, связывающую три страны. Таким образом установлена грузовая и пассажирская связь между Европой и Китаем, которая обходит Россию. Линия, которая включает в себя 105 километров нового участка, будет иметь возможность перевозить один миллион пассажиров и 5 миллионов тонн грузов.

"Баку – Тбилиси – Карс является частью большого Шелкового пути, и важно, что мы исполнили этот проект за счет собственных средств", – заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на церемонии инаугурации железной дороги, в которой приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Поезда будут выходить из Баку, столицы Азербайджана, затем будут совершать остановку в Тбилиси, менять тележки под другую колею в грузинском городе Ахалкалаки и совершать последнюю остановку в турецком городе Карс.

Новая железная дорога Баку – Тбилиси – Карс (БТК) обещает обеспечить региону экономический подъем.

Руководитель строительства на грузинском участке, директор ООО "Железная дорога Марабда – Карцахи" Олег Бичиашвили заявил в интервью РС, что на первом этапе пропускная способность БТК составит 5 миллионов тонн грузов в год, но в последующем ее планируется увеличить до 15 миллионов. Переговоры о строительстве БТК начались еще в середине 1990-х годов. Предполагается, что грузы по новой магистрали, в обход транспортных систем России, будут перевозится не только из Азербайджана, но и государств Центральной Азии.