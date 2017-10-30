Путин назвал "странным" задержание губернатора Белых в 2016 году

Президент России Владимир Путин назвал "странными" обстоятельства передачи денег бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, которого российские правоохранители обвинили в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС. По словам Путина, виновность или невиновность Белых определит суд. Через 16 месяцев после задержания губернатора президент впервые усомнился в обстоятельствах произошедшего. Он сказал, что "[...] все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя – и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах". Так глава государства ответил на слова правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая заявила о невиновности Белых и предложила лично за него поручиться.

"Я, например, бывшего губернатора Кировской области господина Белых много лет знаю. Еще когда он был всего лишь средней руки бизнесменом. И когда стал губернатором, тоже общалась, могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек", — сказала она.

Алексеева также предложила воссоздать совет по помилованию при президенте России. Она заявила, что готова в него войти. Путин пообещал подумать об этом. "Можно подумать о возрождении совета по помилованию при президенте Российской Федерации", – сказал Путин.

В понедельник в Кремле прошло заседание СПЧ, на котором присутствовал Владимир Путин. Пресс-служба Кремля сообщала, что в повестке дня вопросы, связанные с экологией, избирательным правом и итогами единого дня голосования, а также практикой реализации свободы собраний в стране.