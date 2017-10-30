В Томске прочли имена расстрелянных в годы сталинского террора

Более сотни жителей Томска приняли участие в акции "Возвращение имен". Пришедшие в сквер у Камня Скорби более трех часов читали вслух имена людей, которые погибли и пострадали в годы советских репрессий. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин. Заведующий мемориальным музеем "Следственная тюрьма НКВД" Василий Ханевич заявил, что горожане сегодня озвучивали не только фамилии из официальных данных томской книги "Боль людская", но и называли своих родственников.

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"Томский край в годы советской власти был местом ссылки. И Томск расшифровывали многие для себя как таежное отдаленное место ссылки каторжников. И Томск - это ворота в Нарымский край, куда было выслано по меньшей мере полмиллиона человек. Крестьяне депортированные, начиная с начала двадцатых годов и заканчивая смертью Сталина. Поэтому многие томичи - это потомки тех же раскулаченных, ссыльных, депортированных и тех, кто был арестован будучи здесь, проживая не одно поколение", - отметил Василий Ханевич.

В архивных списках - те, кто в разгар сталинского Большого террора был расстрелян на территории Томска и Колпашево. По самым приблизительным подсчетам, это более десяти тысяч человек. В рамках акции успели озвучить только две тысячи имен репрессированных.

Томский мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД" расположен в подвальном помещении здания, в котором с 1923 по 1944 годы находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела НКВД. Территория, прилегающая к зданию, служила внутренним двором тюрьмы, где в настоящее время расположен Сквер Памяти. Сегодня в музее открылись две новые выставки - "Сувениры из зоны" и "Музейный Томск в судьбах его репрессированных сотрудников".

Томск был местом ссылки со времен Российской империи. С 1930-х годах сюда ссылали репрессированную интеллигенцию, раскулаченных крестьян и "политически ненадежных элементов". За годы сталинских репрессий на территорию современной Томской области были сосланы сотни тысяч человек, многие из них погибли в лагерях или были расстреляны.

30 октября – день памяти жертв политических репрессий в России. Официально дата установлена в 1991 году.