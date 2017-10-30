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Шестой сезон сериала "Карточный домик" станет последним

Кадр из фильма "Карточный домик" с участием Марии Алёхиной и Надежды Толоконниковой

Шестой сезон сериала "Карточный домик" станет последним. Об этом стало известно 30 октября, в день, когда одной из наиболее популярных международных новостей стало признание американского актёра Кевина Спейси в том, что он гей. Одновременно исполнитель главной роли в "Карточном домике" публично попросил прощения у совращённого им в 14 лет подростка. Кевину Спейси, ныне 58-летнему, в момент совершения преступления было 26 лет.

О произошедшем стало известно из заявления самого пострадавшего, актёра Энтони Рэпа, давшего интервью американскому изданию Buzzfeed.

Кевин Спейси написал в твиттере, что не помнит о факте такой встречи, это было более 30 лет назад. "Но если я вёл себя так, как описывает Энтони Рэп, я искренне прошу у него прощёния за то, что было безобразным пьяным поведением".

Американский драматург Бо Уиллимон, сценарист сериала "Карточный домик" выступил с заявлением незадолго до официального объявления о завершении сериала после 6-го сезона и назвал обвинения Раппа в адрем Спейси "глубоко огорчительными".

Во время работы с Кевином Спейси над "Карточным домиком" и никогда не был свидетелем и никогда ни от кого не слышал о его неподобающем поведении. Я всегода воспринимаю подобные сообщения со всей серьёзности, и данный случай не исключение. Я сочувствую господину Раппу и поддерживаю его смелость".

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