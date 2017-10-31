ЕСПЧ принял жалобу на приравнивание автопробегов к митингам

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу четырех крымских татар на приравнивание автопробега к митингам. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Александра Попкова.

Заявители считают, что российские власти нарушают их права на свободу выражения мнения, свободу собраний и запрет дискриминации Европейской конвенции о защите прав человека.

В прошлом году четверо жителей аннексированного Россией Крыма были оштрафованы за участие в автопробеге 18 мая - в день памяти жертв массовой депортации крымских татар. Власти города Судак не согласовали ежегодную акцию из-за того, что была приостановлена деятельность Меджлиса крымских татар, а позже Верховный суд России признал эту организацию экстремистской и запретил её деятельность.

18 мая полицейские остановили автомобили Алима Муслядинова, Аблякима Аблякимова, Энвера Чавуша и Сейтмамута Сейтмумерова, из окон которых были вывешены крымско-татарские флаги. На них составили протокол за организацию несогласованного мероприятия и оштрафовали на 20 тысяч рублей каждого.

Поправки в закон о митингах , приравнивающие к ним автопробеги, вступили в России в силу в марте 2016 года.