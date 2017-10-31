Англичане поддержали протест в Кузбассе против угольных разрезов

В Великобритании прошла акция протеста против импорта российского угля. Участники мероприятия выразили солидарность с активистами из Кузбасса, которые столкнулись с разрушительным воздействием угольной промышленности, сообщил сайт Coal Action Newtwork.

Акция прошла накануне в порту Авонмут, через который российский уголь попадает на электростанции. Россия – крупнейший экспортер, доля ее угля в импорте Британии составляет 48%. Среди протестующих были члены общины коренных народов Шор, земля и образ жизни которых разрушаются путем открытой добычи угля в регионе. В знак солидарности они вывесили плакат "Кузбасский уголь = Культурный геноцид".

В этот же день около 200 человек пришли на несанкционированный митинг у администрации Новокузнецкого района Кемеровской области. Администрация приняла около 160 человек в актовом зале. Принято решение создать рабочую группу по вопросам нарушения прав человека и экологии, куда войдут и члены инициативной группы, рассказал порталу "Тайга. Инфо" активист Эдуард Сорокин.

Ранее сообщалось, что жители села Костёнково и ближайших деревень в Кемеровской области вышли на протестную акцию. На сельском сходе они выступили против хищнической добычи в угольных разрезах и перевода земель сельхозназначения под нужды недропользования.