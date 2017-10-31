Политтехнолог Алексей Ситников ушел из предвыборного штаба Собчак

Политтехнолог Алексей Ситников и ещё семь человек из его команды 30 октября покинули штаб предвыборной кампании Ксении Собчак.Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два близких к штабу источника. Эту информацию также подтвердила пресс-секретарь штаба Ксения Чудинова. По словам собеседника издания, уход Ситникова стал неожиданностью, никаких разногласий в команде не было.

Как рассказал РБК сам Ситников, причиной его ухода стали финансовые трудности и неразбериха в команде Собчак. По его словам, он на свои средства снимал офис, а его сотрудники "скидывались" на оплату поездок и охрану. "Очевидно, что вся кампания была придумана на коленке", - сказал Ситников.

На пресс-конфренции 24 октября Собчак представила журналистам главу своего избирательного штаба Игоря Малашенко. Алексей Ситников должен был заняться организацией кампании. Малашенко – один из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина на выборах 1996-го года. Ситников также участвовал в этой кампании. Позднее он работал на Украине с Юлией Тимошенко.

Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она называет себя кандидатом "против всех". СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента к выдвижению Собчак, телеведущая отрицает связь с Кремлем. Накануне оппозиционная Партия народной свободы (ПАРНАС) указала Собчак в качестве своего потенциального кандидата на президентских выборах в 2018 году.