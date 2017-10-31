ЕС против назначения в Сербии Лазаревича в военную академию

Европейский союз предупредил Сербию, что назначение генерала, который был признан виновным в военных преступлениях Гаагским трибуналом по бывшей Югославии, в качестве преподавателя военной академии, противоречит принципам Евросоюза, к которому Белград хочет присоединиться. Отставной генерал Владимир Лазаревич был приговорен к 14 годам тюремного заключения военным трибуналом ООН за зверства, совершенные сербскими войсками в Косово во время войны 1998-1999 годов.

Лазаревич был освобожден в 2015 году после отбывания двух третей определенного срока. Пресс-секретарь ЕС Майя Кочиянчич заявила 30 октября: "Мы ожидаем, что политические лидеры будут уважать жертв прошлых конфликтов и искренне способствовать примирению на Западных Балканах".

"Политические лидеры должны приложить все усилия для преодоления сложного наследия прошлого и для конструктивного развития взаимного доверия, диалога и терпимости", - сказала она. "Сербия, как страна-кандидат в ЕС, не может отступать от этих принципов. Назначение осужденного военного преступника в сербскую военную академию идет вразрез с этими принципами".

Несмотря на то, что Сербия официально стремится к членству в ЕС, некоторые из ее главных политиков и министров выступают за возвращение к националистической политике 1990-х годов, одновременно увеличивая свое противодействие Западу. Лазаревич был командиром сербских войск в Косово во время боевых действий Белграда против албанских сепаратистов. В ходе конфликта более 10 000 человек были убиты. Кровопролитие прекратилась только после бомбардировки НАТО в 1999 году. Сербия не признает независимости Косово, которое было провозглашено в 2008 году.

На прошлой неделе Лазаревич прочитал свою первую лекцию в академии под названием "Героизм и человечность сербских солдат при защите от агрессии НАТО".