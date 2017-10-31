В Германии отмечается 500-летие Реформации. Объявлен выходной

В Германии во вторник отмечается пятисотлетие начала Реформации. Впервые в этом году день объявлен федеральным праздником, который отмечается во всех землях Германии. Сообщается, что основные мероприятия пройдут в Виттенберге, где, как считается, пять веков назад начался протестантизм.



Реформация - религиозное движение в Европе XVI - XVII веков. 31 октября 1517 года христианский богослов Мартин Лютер обнародовал свои "95 тезисов", в которых подверг критике доминировавшую в Европе католическую церковь. И, особенно, продажу священниками индульгенций. Идеи Лютера быстро распространились в Европе благодаря книгопечтатанию.

В Замковой церкви Виттенберга состоится праздничное богослужение, на котором будут присутствовать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.