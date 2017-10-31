Верховный суд предложил не наказывать за 80 преступлений

Верховный суд России предложил не наказывать за преступления небольшой тяжести, по которым в настоящее время не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Такие преступления предлагается квалифицировать как "уголовный проступок" – промежуточный тип наказуемого деяния между преступлением и правонарушением, сообщает РБК.

Всего под определение "уголовный проступок" попадают около 80 преступлений. В их числе клевета, неопасные экономические преступления, воспрепятствование работе избирательных комиссий и нарушение неприкосновенности жилья. Граждане, которые совершили подобные действия впервые, не будут нести уголовной ответственности. Они могут быть приговорены к штрафу, исправительным или обязательным работам, но судимости у них не будет.

За прошлый год за преступления небольшой тяжести были осуждены около 40 тысяч человек – это почти половина из всех осужденных за это время. В Центре стратегических разработок считают, что введение категории "уголовный проступок" разгрузит суды, а также снизит репрессивность для осужденных за относительно неопасные деяния.

В ближайшее время Верховный суд намерен внести проект поправок на рассмотрение Госдумы.