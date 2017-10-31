Руки прочь от биоматериала!

Встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека в понедельник выдалась короткой, но яркой. Президент, например, высказался о Кирилле Серебренникове:

О Никите Белых:

Об "Эхе Москвы" и нападении на Татьяну Фельгенгауэр:

И, наконец, отправился в автобусе открывать памятник жертвам репрессий (где сказал, помимо прочего, о том, что репрессии нельзя оправдывать даже целями развития страны):

Но все эти высказывания, кажется, уже забыты. Все затмила довольно проходная на первый взгляд реплика о биоматериале россиян и сборе его некими западными структурами.

Вот цитата целиком:

Первой реакцией многих было недоумение, перешедшее затем в тот жанр, который в сетевых обзорах называют "соцсети высмеяли":

Александр Архангельский

А биоматериал зачем собирают? с целью клонирования народа?

Aleksey Bulantsev

Врагу не сдаётся наш #биоматериал!

Иван Давыдов

Биологические материалы россиян, о сборе которых неизвестными злоумышленниками заявил Путин, могут выдвинуться в президенты РФ.

Dmitry Kim

(как ныне сбирается биологический материал отмстить неразумным хазарам)

​

Павел Шехтман

То, что враги собирают наши биоматералы, знали еще наши прадедушки – охотники на мамонтов. И потому старались не стричься, не плеваться и пр. Чтобы биоматериал не попал к колдунам враждебного племени.

Ostap Karmodi

"По поводу того, что собираются образы граждан, пришедших на выборы… Образы-то ладно, вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разным географическим точкам Российской Федерации. Вот вопрос, зачем это делается? Это делается целенаправленно и профессионально" - В.В.Путин

Вы всё спрашивает, почему не надо ходить на выборы. Да вот хотя бы поэтому.

​Поскольку под биоматериалом в медицинской практике понимаются известные субстанции, выделяемые организмом человека, многие шутки весьма грубоваты.

Руфабула

«...А в глубине кармана патроны от "Нагана"

И карта укреплений советской стороны...»

Маразм крепчал, дело «врачей и работников туалетов и сантехников, собирающих биоматериал россиян» набирало новый оборот...

Немало реплик в Сети касались темы психического здоровья - или предполагаемого нездоровья - президента.

Владимир Милов

Путин ку-ку совсем уже. Необратимые процессы в организме

Борис Вишневский

Психиатров - в студию!

Даже не смешно. Грустно.

Все бы ничего, но ведь президент ядерной державы. С кнопкой...

Как там у Городницкого?

"Король наш, старый Гарри

Подвинулся умом..."

Леонид Волков

Я как-то выступлений Путина сто лет не видел, ну не интересовался — а тут включил стрим с заседания СПЧ, потому что там речь шла как раз по ситуации с согласованиями митингов. (Ну там все ясно: оппозиционеры сами виноваты).

Включил. Сидит дед, и, отвечая на какой-то вопрос о наблюдении на выборах (!) рассказывает о том, как иностранные агенты шастают по всей стране, собирают биологический материал (!!) граждан России, «самых разных этносов», «вот так вот пристально нас изучают зачем-то» (!!!). Какая-либо связь между ответом и вопросом отсутствуют.

Такой типичный персонаж РЕН-ТВ, вот рептилоиды, ГМО, плесень, вот это вот всё. Там таких сумасшедших много.

Поразительно, конечно, что этот безумный старик чего-то там президент.

Наконец, были и попытки разобраться, что же все таки Путин имел в виду. Это оказалось не так легко.

​Александр Морозов

содержание "четвертого срока Путина", судя по таким сообщениям, несколько даже более пугающе, чем я начал обрисовывать в серии последних публичных выступлений

Эль Мюрид

Заявление Путина о сборе некоего "биологического материала" у российских граждан, что вызывает у него вопросы, вопросы, конечно, вызывает. Но связанные не со сбором этих "материалов", а с самим заявлением Путина.

Адекватность российского с позволения сказать лидера - вот, наверное, главный вопрос. У тебя под рукой миллион силовиков, разведка, спутники и хакеры. Целая Академия наук, десятки профильных НИИ, которые ты еще не успел уничтожить до конца. Задай им вопрос, поставь задачу. Что, для чего, почему, каковы последствия, что нужно делать. Ты не способен поставить задачу? Так уйди со своего места и освободи его для того, кто сможет решить этот вопрос. В чем сложность?

Если ты знаешь, для чего осуществляется такой сбор, и ты оглашаешь это публично - то зачитайте весь список, пожалуйста. Является ли это угрозой. Если да - то насколько серьезной. Если всё серьезно, то заяви хотя бы, что все под контролем и делаются необходимые мероприятия. Для руководителя ядерной страны обозначить проблему и развести руками - да мы понятия не имеем, что происходит - это как-то совсем ни в какие ворота. А вдруг ситуация и вправду опасна, но весь государственный аппарат уже настолько развалился, что некому понять, насколько? Кого гнать взашей в таком случае? К чему готовиться?

Возможен и другой вариант. Более будничный. Обычная паранойя, психоз человека, который цепляется зубами за власть и поэтому видит вокруг себя сплошных врагов, заговоры, злобное окружение.

Как же, однако, объясняли высказывание Путина его сторонники и прокремлевские СМИ? Есть, конечно, такое объяснение:

Maxim Zharov

Мне кажется, Путин специально сегодня на встрече с СПЧ про сбор биоматериалов россиян на улицах сказал. Чтобы сбить в СМИ накал антипутинского воя правозащитной тусовки после этого заседания. А тут раз и...переключили повестку! И обсуждают все сбор биоматериалов, а не то, как и почему Путин отказался воспринимать всерьез аргументы правозащитников, которые слишком своим лоббизмом увлеклись. И сделал это сам ВВП. И никто ему за это теперь не обязан. Выглядит этот путинский ход довольно странно, но по сути это скорее всего именно так и есть.

Оно, однако, слишком политтехнологична. Вторая версия - Путин, вопреки насмешникам, все сказал по делу:

Frants Klintsevich

«Думаю, что Владимир Путин обратил внимание на эти факты не случайно. Что называется, зашкаливает. Подобная деятельность ведется довольно давно. Но в последнее время она приняла уж совсем «неприличные» формы.

Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии несомненно разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость.

Также не секрет, что тот или иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие. Отсюда и сбор биологического материала россиян, проживающих в разных географических точках. На западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка.

Предостережение Президента России прозвучало очень своевременно. Соответствующие службы на западе должны знать, что мы в курсе их интереса. Пусть не обижаются и те, кто занимается этой работой на территории Российской Федерации».

​Evgeny Minchenko

В ленте много смеха по поводу слов Путина о сборе биоматериала.

Помню, так же смеялись по поводу шпионского камня. А потом оказалось, что он был. Сами же британцы и признали

И вот, наконец, дымящийся пистолет!

Караульный

По поводу заявлений Путина о том, что кое-кто собирает биоматериал у россиян со всей страны.

Смотрим, тут уже пошли шуточки про "Путин пересмотрел Рен-ТВ", "у него совсем кукушка поехала от конспирологии", и т.п. <...>

Эх, люди - ну что же вы как рыбки Дори-то?

"Согласно контракту, опубликованному 19 июля на сайте государственных закупок Federal Business Opportunity, ВВС США анонсировали покупку образцов РНК образцов синовиальной оболочки россиян европеоидной расы.

Условием покупки биоматериала ВВС США назвали отсутствие "травм опорно-двигательного аппарата, ВИЧ, гепатитов B, C и сифилиса. Донорам необходимо указать регион проживания (!), пол, возраст, этническую принадлежность, стаж курения, медицинскую историю, рост, вес и другие данные.

Вот сам контракт:

https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=5891545db8f955e347e3493a9575e7df&tab=core&_cview=1

И в чем Путин не прав?

А теперь представьте, что такую госзакупку объявило Минобороны Росии - запрашивая и покупая "образцы биоматериалов жителей США и Западной Европы". Догадываетесь, как взорвались бы мировые СМИ про "тайное клонирование" или "генное избирательное оружие путинской России".

Ольга Исаева

В начале лета ВВС США объявили тендер на закупку РНК и синовиальной оболочки россиян европеоидной расы. Доноры синовиальной оболочки не должны были иметь травм опорно-двигательного аппарата и болеть ВИЧ, гепатитом B, C или сифилисом. Отдельно было прописано, что образцы доноров из Украины не принимаются.

А вот и сюжет на "России 24" "Зачем США собирают биоматериал россиян" с характерными комментариями:

Vulpes Inculta

Если даже Путин об этом заговорил - значит дело серьёзное... Ох, не нравится мне всё это...﻿

Так что же - сбор биоматериала ведется, и над россиянами нависла смертельная угроза?

Alexander Polejaev

Мгла в том, что биоматериалы, разумеется, собираются и анализируется. Делается это по всему миру на регулярной основе и не представляет вообще никакого секрета.



И вот я не знаю, кто гаже, президент параноик, которому кажется, что сбор биоматериала - это какой-то ужас или кретины из комментариев, которые полагают, что это все сказки, потому что Путин ляпнул.

Биолог и политический активист Mikhail Gelfand считает, что из имеющихся фактов никак нельзя сделать тех выводов, которые сделал Путин:

Во-первых, это хрень. Во-вторых, она выскочила в ответ на что-то совсем не про то (вы про выборы - мы про генетическое оружие - т.е. оно в подкорке сидит). В-третьих, он же не сам это придумал, это какая-то сволочь напела (я думаю, что я знаю, кто эта сволочь). Как и про сочинских генетических солдат. В общем, это уже клиника совсем. Пичалька.

Менее экспрессивно Гельфанд объяснил свою позицию в интервью ​ НСН:

«Владимира Путина кто-то сильно обманул. Собирают данные не всех этносов страны, а только русских. Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема», - отметил ученый.

Он <Гельфанд> опроверг возможность использования этих данных для создания гипотетического «генетического оружия».

«Про генетическое оружие – это какая-то омерзительная ложь. Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы. Наверное, возможно создать – очень дорого и очень сложно – создать оружие против какого-нибудь очень маленького этноса, который последнюю тысячу лет ни с кем не смешивался. Русские таким этносом не являются.

Внимания заслуживают и комментарии биологов в фейсбуке Гельфанда.

Tatiana Tatarinova

Насколько я понимаю, у них просто нет генной экпрессии по россиянам. Они небось забабахивают гигантский GWAS по всему миру и их интересует как работает синовиальная оболочка у разных народов. Делают все в среднем по народу, поэтому им и пофиг от кого снипы, от кого эскпрессия. Но то как написано в Solicitation, является поводом для страхов чуваков не в теме....

Наиболее подробно, наконец, описала суть дела "Медиазона" в материале "Цирк Никулина", из которого, собственно, становится более-менее ясно, на какие источники опирался Путин:

Президент обошелся без конкретики, поэтому неизвестно, что именно он имел в виду. Однако тема «сбора биоматериала» в сходной формулировке недавно освещалась в государственных СМИ: три месяца назад, в конце июля, телеканал Russia Today выпустил репортаж «Военный интерес: ВВС США хотят закупить образцы живых тканей россиян».

RT обратил внимание на объявленный одним из подразделений ВВС США тендер на поставку биологических материалов, полученных от жителей России. Информации о контракте не так много: американское правительство готово приобрести образцы синовиальной жидкости и РНК, собранные в России у представителей европеоидной расы (подчеркивалось, что генетический материал, собранный на Украине, не подойдет). Отдельно отмечалось, что материалы должны быть получены от доноров без ВИЧ-инфекции, гепатита, сифилиса и травм опорно-двигательного аппарата.

Публикация RT была растиражирована лояльными Кремлю СМИ; тему подхватили НТВ, «Рен-ТВ», «Звезда» и другие телеканалы; заголовки сюжетов соперничали в алармизме.

При этом для своего июльского репортажа Russia Today опросил четырех экспертов: профессора Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета США Константина Северинова, заведующего лабораторией Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергея Киселева, главу компании Genotek Валерия Ильинского, а также «военного эксперта и бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН» Игоря Никулина. Если ученые дали вполне нейтральный ответ (биологические материалы необходимы для неких исследований), то «военный эксперт» Никулин был категоричен: образцы нужны американским военным для разработки биологического оружия, иного объяснения нет. <...>

Впрочем, между загадочным сбором биоматериалов, о котором говорил Путин, и тендером, объявленным ВВС США, есть бросающаяся в глаза разница: глава государства упомянул представителей разных этносов из разных регионов страны, а американское правительство уточняло, что «образцы должны быть собраны в России и от европеоидов» (Caucasian — МЗ).

Тем не менее после выступления Путина RTобратился за комментарием именно к Никулину. Эксперт вновь вспомнил программу «Геном человека» и заверил, что американцы интересуются главным образом «образцами европейцев славянской группы — в основном русскими». <...>

Игорь Никулин не одинок в своем страхе перед генетическим оружием. В 2015 году широкую известность получило выступление директора Курчатовского института Михаила Ковальчука в Совете Федерации. Он рассказал об искусственной клетке, которую якобы можно сделать «вредоносной», а следовательно — использовать как оружие массового поражения. «При этом благодаря достижениям современной генетики вы можете создавать эту клетку, этногенетически ориентированную на конкретный этнос: это может быть безопасно для одного этноса и вредоносно, смертельно для другого», — предупреждал Ковальчук.

Издание "Инсайдер" заинтересовалось личностью господина Никулина. Картина привычная:

"Инсайдер":

речь идет о контракте, опубликованном ВВС США на сайте государственных закупок Federal Business Opportunity. Согласно тексту документа, американские военно-воздушные силы планируют купить 12 образцов рибонуклеиновой кислоты (одна из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов) и 27 образцов синовиальной оболочки (вырабатывает жидкость, необходимую для работы суставов). При этом образцы должны обязательно принадлежать донорам из России, причем европеоидной расы.

В контракте указан ряд требований для поставщика. Например, о каждом доноре нужно собрать и указать информацию: пол, возраст, национальность, рост и вес, диагнозы и операции, наличие опыта курения и т.д. У донора не должны быть обнаружены гепатит B, гепатит С, ВИЧ и сифилис.

Очевидно, российские конспирологи — и вместе с ними Владимир Путин — решили, что американские летчики готовятся сбросить на Россию бомбу, которая будет убивать только кавказцев <т.е. caucasians - представителей европеоидной расы. - РС>. Почему американских империалистов не устраивает обычное биологическое оружие, которое убивает всех, конспирологи пока не объяснили (хотя можно не сомневаться в их способности это сделать).

Примечательно, что ранее реальную причину сбора биоматериалов объяснил не кто-нибудь, а телеканал Russia Today, который, по понятным причинам заинтересовавшийся этой темой, обратился к ученым, и те расставили все по местам. Ученые утверждают, что образцы РНК используются в медицине для разработки лекарств против специфических заболеваний. «Чем больше вы знаете о генетическом разнообразии людей, тем больше у вас возможностей, в частности, для того, чтобы лечить и диагностировать заболевания. Все люди отличаются друг от друга. То есть генетическая подоплека и причины того, насколько различия в генах отвечают за какие-то другие различия в людях, до сих пор не понятны и являются предметом активного изучения»», — говорит профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета США Константин Северинов.

Кроме того, как отметил главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев, РНК не является эффективным материалом для создания биологического оружия: «Если бы это было в интересах армии, это были бы очень специфические интересы». Даже образцы РНК, извлеченные из мышцы, будут отличаться от извлеченных из крови. Таким образом, оружие, разработанное на его основе имело бы крайне узкое действие. <...>

Но телеканал Russia Today не был бы телеканалом Russia Today, если бы в конце своего материала не вставил комментарий некоего Игоря Никулина, которого представили ни много ни мало как «члена комиссии по биологическому оружию ООН». Этот «член комиссии» пояснил RT : «Разрабатываются новые виды биологического оружия. Ни для чего другого это в военном ведомстве не может быть. Скорее всего, это могут быть боевые вирусы. США пытаются разработать различные виды биологического оружия именно под конкретных носителей генофонда».

Стоит ли говорить, что ни к каким комиссиям при ООН Игорь Никулин отношения не имеет, в реальности он старший преподаватель в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (попал в список неэффективных вузов Минобра). На своем сайте Никулин определяет себя так: «единственный Рюрикович, рожденный в СССР, который занимается политикой в России последние 20 лет», «председатель монархической партии «Справедливость»», «Советник Генерального секретаря ООН Коффи Анана, за которым охотился американский спецназ по всему Ираку». Также Никулин гордится тем, что еще в 2003 году предсказал обвал доллара (пока еще так и не состоявшийся).

В Кремле, правда, утверждают, что информацию Путин получил не от Никулина или RT, а от "спецслужб".

Роман Попков пишет об ощущении дежавю:

А я вот вспомнил, что впервые прочел о создаваемом «американцами и сионистами» биологическом оружии, которое будет убивать только русских православных людей, еще в 90-е годы, в газете РНЕ «Русский порядок». Та же газета «Русский порядок», кстати – один из первых в новейшей истории России ярых воспевателей Ивана Грозного, еще одного путинского кумира.

Еще вспоминается, как глава Совбеза России Патрушев в одном из интервью обвинял Мадлен Олбрайт в тот, что та открыто посягала на Сибирь – мол, Россия на нее не имеет права. Нигде никаких цитат Олбрайт на такую тему найти не удается – бывший госсекретарь такого скандального ада просто не говорила. Но источник информированности Патрушева найти вполне можно. Однажды генерал ФСО Борис Ратников рассказывал «Российской газете» о том, как доблестные российские спецслужбы сражаются с врагом на оккультном и паранормальном фронте. В частности Ратников рассказывал, как в 90-е как его шеф, один из замов Коржакова по оккультным вопросам Рогозин (другой, не нынешний), погружался в самогипноз и по фотографии проникал в создание Мадлен Олбрайт. <...>

Вселенная, в которой живет высшее политическое и силовое руководство РФ – она вот такая. В их головах немножко Сергея Нилуса, немножко Ганса Гербигера, немножко Юрия Петухова и многие тонны брошюр из 90-х, продававшихся возле Музея революции – про мировые заговоры, расовое биологическое оружие, оккультную войну спецслужб. <...>

И у этих людей ядерное оружие в руках, не забывайте.