Радио Свобода подвело итоги документального конкурса "Молодые и свободные".
Главный приз в 100 000 рублей разделили два фильма – “Мальчик, который…” режиссера Аси Слоёной и “Лиза в городе” режиссера Кости Тишше.
Остальные работы, вошедшие в шорт-лист конкурса:
“Субъект”, режиссер Дарья Гнашко
“Молодой человек”, режиссер Анастасия Жувага
Отдельным упоминанием жюри отмечены работы, которые по своим техническим параметрам не вполне соответствуют условиям конкурса::
“Только Бог мне судья”, режиссер Матвей Каковкин
“Мотор”, режиссер Юлия Кушнаренко
“С ветром”, режиссер Арсения Филатова
“Поворот на шар”, режиссер Илья Ремезов
“Лав стори”, режиссер Татьяна Киселева
Жюри пришло к решению, что его в меньшей степени интересуют короткие интервью-опросы с представителями “Поколения Z”. Главным объектом внимания стали истории конкретных персонажей в социальном контексте, рассказанные современным документальным языком. Герои – от политических активистов до принципиальных эскапистов, от новых романтиков до традиционных нигилистов. Упоминание Навального, культуры тату, скейт-бординга и рэп-баттлов в сюжетах не влияло на критерии отбора.
"Мальчик, который...". Режиссер Ася Слоёная, Москва. Фильм о юноше, бросившем школу, приехавшем в Москву из провинции и считающем себя художником.
"Лиза в городе". Режиссер Костя Тишше, Екатеринбург, Березовский. Фильм, в центре которого – юная девушка, размышляющая над вопросами "самовыражения, конфликте внутреннего спокойствия и внешнего раздражения".
"Субъект". Режиссер Дарья Гнашко, Москва. Фильм о юных активистах левой организации, участвующих в муниципальных выборах, проводящих акции протеста и впервые отбывающих срок в СИЗО.
"Молодой человек". Режиссер Анастасия Жувага, Москва. Фильм о 15-летней девушке по имени Саша, которая живет в Бирюлёво, учится в 9-м классе и подрабатывает фотомоделью.
"Только Бог мне судья". Режиссер Матвей Каковкин, Москва. Фильм о подростках из детского дома в Смоленской области.
"Мотор". Режиссер Юлия Кушнаренко, Москва: "Ира ходит зимой и летом в ветровке, она бьется током, постоянно двигается и спит по 4 часа в день. Все потому, что внутри нее живет машина".
"С ветром". Режиссер Арсения Филатова, Москва. День из летних каникул двух друзей-мальчишек.
"Поворот на шар". Илья Ремезов, Челябинск. Road-movie о трех молодых людях, которые отправляются на поиски некоего шара, чтобы записать первый в их жизни музыкальный альбом.
"Лав стори". Режиссер Татьяна Киселева. История девушки, исповедующей открытые отношения в любви, и ее парня.
Эти видеоработы вы сможете в скором времени увидеть на сайте Радио Свобода.
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