Радио Свобода подвело итоги документального конкурса "Молодые и свободные".

Главный приз в 100 000 рублей разделили два фильма – “Мальчик, который…” режиссера Аси Слоёной и “Лиза в городе” режиссера Кости Тишше.

Остальные работы, вошедшие в шорт-лист конкурса:

“Субъект”, режиссер Дарья Гнашко

“Молодой человек”, режиссер Анастасия Жувага

Отдельным упоминанием жюри отмечены работы, которые по своим техническим параметрам не вполне соответствуют условиям конкурса::

“Только Бог мне судья”, режиссер Матвей Каковкин

“Мотор”, режиссер Юлия Кушнаренко

“С ветром”, режиссер Арсения Филатова

“Поворот на шар”, режиссер Илья Ремезов

“Лав стори”, режиссер Татьяна Киселева

Жюри пришло к решению, что его в меньшей степени интересуют короткие интервью-опросы с представителями “Поколения Z”. Главным объектом внимания стали истории конкретных персонажей в социальном контексте, рассказанные современным документальным языком. Герои – от политических активистов до принципиальных эскапистов, от новых романтиков до традиционных нигилистов. Упоминание Навального, культуры тату, скейт-бординга и рэп-баттлов в сюжетах не влияло на критерии отбора.

"Мальчик, который...". Режиссер Ася Слоёная, Москва. Фильм о юноше, бросившем школу, приехавшем в Москву из провинции и считающем себя художником.

"Лиза в городе". Режиссер Костя Тишше, Екатеринбург, Березовский. Фильм, в центре которого – юная девушка, размышляющая над вопросами "самовыражения, конфликте внутреннего спокойствия и внешнего раздражения".

"Субъект". Режиссер Дарья Гнашко, Москва. Фильм о юных активистах левой организации, участвующих в муниципальных выборах, проводящих акции протеста и впервые отбывающих срок в СИЗО.

"Молодой человек". Режиссер Анастасия Жувага, Москва. Фильм о 15-летней девушке по имени Саша, которая живет в Бирюлёво, учится в 9-м классе и подрабатывает фотомоделью.

"Только Бог мне судья". Режиссер Матвей Каковкин, Москва. Фильм о подростках из детского дома в Смоленской области.

"Мотор". Режиссер Юлия Кушнаренко, Москва: "Ира ходит зимой и летом в ветровке, она бьется током, постоянно двигается и спит по 4 часа в день. Все потому, что внутри нее живет машина".

"С ветром". Режиссер Арсения Филатова, Москва. День из летних каникул двух друзей-мальчишек.

"Поворот на шар". Илья Ремезов, Челябинск. Road-movie о трех молодых людях, которые отправляются на поиски некоего шара, чтобы записать первый в их жизни музыкальный альбом.

"Лав стори". Режиссер Татьяна Киселева. История девушки, исповедующей открытые отношения в любви, и ее парня.

Эти видеоработы вы сможете в скором времени увидеть на сайте Радио Свобода.