Чайковскому здесь не место

Широко известный с некоторых пор Игорь Чайка не так давно обещал превратить подмосковный Клин в Зальцбург - в Зальцбурге, мол, родился Моцарт, а в Клину - Чайковский. Местные власти подошли к решению вопроса своеобразно - памятник Чайковскому... собрались убрать из центра города.

Объявлено о таких планах было еще летом:

За прошедшие 22 года Клин изменился до неузнаваемости. Уже нет ни Дома культуры /здание передано Русской Православной Церкви для восстановления Собора Святой Живоначальной Троицы/, ни Советской площади. Клинчане все чаще называют ее Соборной, как она называлась в дореволюционные годы. Большие изменения претерпела и усадьба Майданово.<...>

«Именно с Майданово началось знакомство Чайковского с Клинским краем. Однако, в усадьбе до наших дней не сохранилось ни одного объекта, напрямую связанного с Чайковским. Именно поэтому мы считаем правильной идею краеведов Клина, предложивших перенести памятник Чайковскому именно сюда, в Майданово, где Чайковский жил, творил и был по-настоящему счастлив», - рассказала Алена Сокольская.

Алена Сокольская - глава Клинского района. Очевидно, собор упоминается в сообщении ее пресс-службы не случайно, о нем писала еще 2 года назад газета "Труд" - опять-таки в связи с памятником:

А тут еще из центрального сквера города планируется убрать памятник Чайковскому — он-де стоит спиной к городскому клубу. Ну и что, спросите вы, сидит же в Москве бронзовый Петр Ильич спиной к консерватории? Оказывается, клуб — бывший храм, который возвращается церкви, а церковь у нас в последнее время стала обидчива...

"Российская газета" же приводит слова Елены Кондрашиной, директора Клинского музейного объединения:

в центре города памятник должен быть, но, безусловно, это должен быть памятник не Чайковскому.

А почему не Чайковскому? Версия Александра Морозова:

у патриотической общественности нет общего мнения относительно Чайковского. Одни считают, что его оклеветали, другие, что он все-таки был "как кевин спейси". Однако - на всякий случай - в Клину началась кампания за то, чтобы убрать памятник Чайковскому из центра города. А на его месте поставить не вызывающий никаких сомнений монумент "700 лет Клину". Дирижер Федосеев, как пишет Российская газета, просто в изумлении машет руками, ничего не может сказать, кроме "я не могу себе представить...". Тут хочется сказать: "а пора уже начать себе представлять!".

Именно с цитируемой выше публикации в "Российской газете" во вторник началось бурное обсуждение судьбы памятника в Сети.

Это странное и варварское по своей сути решение было принято прошлым летом. Предыстории у этого решения никакой нет. Есть только факт, что руководство города распорядилось на выделенные к 700-летию Клина средства возвести городской монумент. И ничего лучшего, чем демонтировать с этой целью памятник Чайковскому, установленный в историческом центре города, местные чиновники придумать не смогли.

Но что собираются поставить на месте Чайковского? Очевидно, под мнением краеведов имеется в виду следующее:

Мы считаем, что этот юбилей отличный повод привести наш город в порядок. У краеведов есть предложения, которые, надеюсь, услышат районные власти.

В Клину нужно навести порядок в историческом центре города, конечно, всё зависит от финансирования. Хотелось бы, чтобы появился памятник древнему Клину. Может быть, стоит объявить конкурс среди скульпторов и художников на проект, в результате которого решится, каким он будет, и где будет размещаться.

Опрос о том, какой памятник установить к 700-летию Клина, действительно был проведен.

В комментариях большинство голосов подано за то, чтобы оставить на месте памятник Чайковскому, но, по мнению властей, победил бронзовый щит. Он и должен заменить Чайковского.

Больше 3 тысяч человек подписали на Change.org петицию за то, чтобы оставить памятник.

Комментарии в Сети говорят сами за себя.

Natalia Shavshukova

В Клину сносят памятник Чайковскому. Я сперва подумала, что это очередной треш от патриотической общественности, оскорбленной ориентацией композитора.

А это официальное решение! Они правда сносят!

Katerina Novikova

Бесконечно возмущена попыткой убрать памятник Чайковскому..Клин должен гордиться Чайковским ! А те, кто любят Чайковского -любят Клин . Искренне не могу понять, кто имеет право , вообще, принмать такие решения?

Инна Назарова

Чайковские какие-то. Кому они нужны-то? Щит (и меч) - вот что должно быть в центре Клина! И вообще в центре всего.

Холмогоров Егор

Концептуально было бы поставить на его место памятник Дзержинскому. Чтобы вот уж вообще ни у кого никаких.

Олег Кашин:

С памятником Чайковскому в Клину (его переносят из центра куда-то на край города, а на его месте ставят памятник на тему деды воевали) какой-то совсем ад. Реально же единственное оправдание существованию города Клина - это Чайковский, и если люди перестают это понимать, то <плохо придется> этим людям.

А вот самая оригинальная версия:

Anastasia Sergeeva

Мне кажется кто-то просто хочет на всякий случай убрать из ротации «Лебединое озеро» )))