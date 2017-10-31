Кто убил Амину Окуеву? Эфир в 19:05

Под Киевом вечером в понедельник была убита Амина Окуева, жена обвиняемого в покушении на Владимира Путина чеченца Адама Осмаева. Сам он ранен. Украинская полиция возбудила уголовное дело о заказном убийстве, следствие предполагает, что покушение совершила диверсионная группа, проникшая на территорию Украины из Российской Федерации.

Около девяти вечера 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. От полученных ранений в голову Окуева скончалась.

Следствие предполагает, что покушение совершила диверсионная группа, проникшая на территорию Украины из Российской Федерации. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, что злоумышленников было двое. Предполагается, что один из них ждал на повороте с Одесской трассы возле Глевахи и дал сигнал другому преступнику, который сидел в кустах с оружием.

Жизнь Адама Осмаева вне опасности, у него тяжелое ранение ноги.

Обстрел автомобиля Осмаев считает покушением на них обоих и видит в нем российский след, как и в ситуации с покушением на депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.

Ряд громких убийств и покушений в Украине в последнее время обсуждают доктор политических наук Юлий Нисневич, журналисты Надежда Кеворкова и Аркадий Бабченко, политолог Виктор Гиржов.

Эфир программы "Лицом к событию" - в 19:05.

Ведущий - Андрей Трухан