Молодежная политика без политики

"Ребята, которые были здесь, - они не случайные, - подвел итоги фестиваля молодежи и студентов в Сочи глава российского оргкомитета ВФМС 2017, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. - Это одни из лучших представителей своих стран, и я уверен, что через 20 лет они будут занимать в них ведущие позиции".

В этом, собственно, и состояла главная цель Всемирного фестиваля, который традиционно обслуживал интересы Советского союза, хотя была и другая, адресованная российским гражданам. Неслучайно к привычному лозунгу "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма" был приделан дополнительный пассаж - "уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

И это не пустые слова, если внимательно посмотреть темы дискуссионных площадок.

" Цели и достижения Великой Октябрьской Социалистической революции " - так начинался Первый образовательный день. Рассматривать данный ракурс как дань коммунистическому прошлому фестиваля не получается, поскольку в День Азии и Океании молодежь слушала про " Вклад СССР в борьбу национально-освободительных движений ". А в День Америки рассматривала " Роль СССР в победе над нацизмом и фашизмом ", (на этой же "американской" площадке обсуждали также национальные культурные ценности, включая идентичность). Символическую точку поставил День России - " Против любых попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны ". На этом, собственно, историческая, заявленная лозунгом часть заканчивается, если не считать несколько мероприятий, посвященных кровавому харизматику Че.

Во время фестиваля проводился социологический опрос, один из предложенных пунктов: кого из известных исторических личностей и деятелей России знают иностранцы. Получилось - Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Владимир Путин, Петр Первый, Михаил Горбачев, Иван Грозный. Среди деятелей культуры иностранным студентам известны Александр Пушкин, Лев Толстой, Федор Достоевский и Петр Чайковский.

" Мне кажется, что 90% из тех, с кем я общалась, были действительно единомышленниками России , - рассказывает студентка Анастасия Попадьин. - Они очень любят культуру России, одобряют деятельность нашего президента" . Впрочем, продолжает рассказ Анастасия, были и такие, кто искал идейных единомышленников – коммунистов, социалистов, и не находил.

День России, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Причина, считает член Президиума подготовительного комитета фестиваля от РКСМ(б) Александр Батов, в том, " российские власти в лице дирекции без объяснения причин отозвали приглашения почти тысячи иностранных делегатов, членов ВФДМ ". Правда, официально неувязки по части гостей объяснили организационными трудностями, в том числе с авиаперевозчиком. Но факт остается фактом – международный фестиваль молодежи и студентов, в котором традиционно принимали участие представители активно действующих организаций – коммунистических, социалистических, религиозных, в том числе радикальных левых и запрещенных на родине, утратил свою изначальную функцию.

Что неудивительно, поскольку еще на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" Владимир Путин объяснил, что " необходимо уйти от политизации фестиваля и посвятить его просто молодым людям ".

Иными словами, российская молодежная политика сводится к тому, чтобы избавить молодежь от политики. Что в Сочи, разумеется, и произошло. Программа фестиваля напоминала расписание университетской летней школы или форума молодых лидеров: мотивированные студенты слушают известных спикеров, задают вопросы, придумывают проекты. Особой популярностью, оказывается, среди молодежи пользуется Сергей Лавров.

" Во-первых, попасть к нему на лекцию было невероятно сложно ,- вспоминает студентка Адриана Мартинкевич, - т акие большие очереди. И что меня еще удивило, что иностранные студенты знают, кто такой Сергей Викторович Лавров. Я бы даже сказала, что у него культ личности среди иностранных граждан ".

Здесь надо заметить, что хедлайнерами практически во всех мероприятиях фестиваля становились молодые люди из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, тогда как гости из Европы и Северной Америки проявляли мало энтузиазма. География понятная – после длительного перерыва в конце 1980-х — начале 1990-х фестиваль кочевал по следующему маршруту – Куба в 1997, дальше - Алжир, Венесуэла, Претория, ЮАР, Эквадор. И вот 2017 – Сочи, Россия.

Любопытно, что главным положительным качеством россиян (по данным того же опроса) участники фестиваля в первую очередь назвали патриотизм (67,4% российских респондентов и 61,5% иностранных). Дальше мнения разделились – молодые россияне ценят в себе доброту, сострадание и духовность, а иностранцам нравятся в российских гражданах дисциплинированность, трудолюбие и креативность.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

(Справедливости ради надо заметить, что опрос про Россию и россиян проводился Центром социологии студенчества совместно с РГСУ и Южным федеральным университетом ко Дню России, который отмечался как раз 21 октября.)

Впрочем, фестиваль для того и придуман, чтобы, несмотря на разницу восприятия, молодые люди нашли общую цель, а самый эффективный импульс к объединению, как известно, общий враг. " Вопрос, правда, в том , - предупреждает президент Американского университета в Центральной Азии Эндрю Вахтель, - что будет после того, как ты нашел этого общего врага, как люди будут себя вести .

В Кыргызстане, например, не очень доверяют узбекам, и это самое очевидное, что объединяет. А вообще страны Центральной Азии стараются убедить своих граждан, что они жители именно этого конкретного государства.

В Европе уже давно проводится политика по размытию границ, особенно среди элитной молодежи. Но здесь не надо преувеличивать: на уровне элит – это одно, а на уровне населения – другое ".

Тем не менее, недавно проведенное в Европе крупное исследование показало, что 80% молодежи определяет себя как европейцев.

" Наименее сильное национальное самосознание выражено у немцев и испанцев, а сильнее всего у австрийцев и ирландцев , - комментирует данные исследования заместитель директора Гете-института в Москве Анне Ренате Шёнхаген. - Очевидно, что национальная идентификация у европейцев намного слабее, чем в остальном мире".

Тем не менее, по наблюдениям Никиты Кано, молодого журналиста, живущего в Барселоне, именно молодежь стала главной силой в движении за независимость Каталонии. " Мне кажется , - рассказывает Никита, - что все люди, которым, условно, 20-25 лет, сходили на референдум. Именно они создают информационный повод для того, чтобы это считалось проблемой. Последние несколько месяцев все инстаграмы каталонцев заполнены скриншотами из новостей политики "Евроньюс", ВВС и так далее, и они говорят о том, что Каталония не воспринимается всерьез Евросоюзом и, вообще, оставшейся частью планеты. И здесь люди явно дружат против империи как таковой ".

Так получается, что борьба с империализмом набирает обороты и лозунг молодежного фестиваля не пустой звук, а эхо происходящего в мире, глухо аукнувшееся в Кавказских горах.

Ревизия всходов

Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ:

- Проблема в том, что в России полностью отсутствует политика Soft power ("мягкой силы"), и это убивает нас,привело к украинскому кризису и много еще к чему. В советское время такая политика была довольно активной и действительно, мы очень глубоко заходили во многие страны через Компартии, через культуру: и пресса была своя, и кинематограф, не только хор в национальных костюмах. И мы видим, что это работало, до сих пор есть адепты в некоторых странах. Например, в ЮАР, где были проблемы с расовым геноцидом. В этот же ареал входили страны Восточной Европы, а сейчас к нему прибавились новые, которые начали бороться с империализмом уже после распада Советского Союза. Активный игрок на этом поле – Венесуэла, которая в какой-то степени наш союзник, по крайней мере, торговый партнер. И география Всемирного фестиваля молодежи и студентов во многом повторяет сферу культурного влияния СССР.

Нынешний фестиваль – это попытка, по крайней мере, ревизии всходов, которые проросли из этих семян, попытка собрать какое-то коммуникативное сообщество, которое сможет, вероятно, в будущем повлиять на политику своих стран. Но, честно говоря, мне это напоминает эйфорию 2014 года, когда Крымнаш, когда Донбасс, Украина и выборы в Европарламент. В России тогда проценты считали: вот, получается аж до 15% состава Европарламента – это евроскептики, люди, которые могут нас поддержать. Но реально поддержало гораздо меньше.

Поэтому после проведения Олимпиады нашли еще одну площадку, которая традиционно была советской, для того чтобы заявить о себе, о своих международных позициях, которые озвучил Владимир Путин в рамках Валдайского клуба. На этот раз ход был сделан через молодежь, чтобы новые поколения будущих управленцев, которые придут потом к власти в своих странах, дальше транслировали эти идеи.

Дело в том, что в последнее время стало модно возрождать советские лозунги и советские понятия. Недаром в России появляется риторика про холодную войну с Западом, в которой советский обыватель видит приятное ему и понятное прошлое. Есть враги, а вот - Россия, которая поднимается с колен, развивается. Отсюда и возрождение слова "империализм", под которым, на самом деле, понимается все то же самое – санкции, давление со стороны Запада на независимую, суверенную, замечательную Россию, которая сама по себе очень классная и вовсе не имеет никакого отношения к империализму.

Надо сказать, что Россия во многих странах воспринимается, особенно среди молодежи, особенно среди леваков, довольно специфическим образом. В России существует сильный ментальный и фактический контраст между тем, как устроена экономика, и как она подается в СМИ внутри страны и вовне. Многие воспринимают, в частности в Латинской Америке, Путина как человека, который стоит на популистских, по сути, левых началах, то есть борется с олигархией. Такой идеологический тренд был задан в начале 2000-х, но это неправда. Произошло продвижение определенной олигархии вместо другой, никакой деолигархизации не было. Возрождения государства также не случилось, но это по факту. И поскольку в Латинской Америке про Россию мало знают, то многие там воспринимают Путина как подобие Уго Чавеса, видят в нем союзника, друга.

в Латинской Америке Путина воспринимают как подобие Уго Чавеса

Империализм понимается везде по-разному, в зависимости от страны. В СССР он ассоциировался с понятием "холодной" войны, и существовал именно в этом контексте. Под империалистами подразумевали американцев и в целом Запад, который следовал тогда в фарватере американской политики, хотя была масса нюансов, но для советского обывателя все одно – сплошной Запад, который борется против СССР и стран Восточной Европы. Империализм активно проникал в страны мира, а Советский Союз ставил ему препятствия, боролся за социальную справедливость, и все было просто и ясно.

Для других государств, в частности, для левых движений, империализм – совершенно иное понятие. Там, скажем, довольно быстро появилось понятие транснациональных корпораций, впоследствии - понятие глобализации. Начался антиглобализм. Поэтому тема империализма с окончанием холодной войны вовсе не снялась, левое движение продолжается. Особенно активно это происходит в Латинской Америке, потому что именно туда транснациональные корпорации проникали и финансировали госперевороты, диктатуры и много всего неприятного для этих государств. То есть борьба не закончена, продолжается, но в то же время она уже не носит такого военного характера, как это было в противостоянии с США. В основном, это идеологическая борьба, однако довольно острая, серьезная.

Улыбаемся и машем

Александр Батов, член российского Национального подготовительного комитета фестиваля от леворадикальной молодежной организации Революционный коммунистический союз молодежи (большевиков):

- Я бывал на подобных мероприятиях, например, на Всемирном фестивале в Южной Африке, в Венесуэле, Эквадоре. И там молодые люди, студенты не обсуждали возможность встретиться с господином Лавровым или с какой-то иной VIP-персоной, никакими Сбербанками там и не пахло. Туда молодые люди приезжали для того, чтобы обсудить реально наболевшие проблемы, а не повитать в облаках. В такой-то стране или в таком-то регионе низкие стипендии, высокая плата за образование, проблема здравоохранения, проблема жилья для молодых семей - все это обсуждалось не в отвлеченном режиме: как было бы нам хорошо и так далее, а как действительно добиться. А здесь организовали такой междусобойчик – "улыбаемся и машем".

Я целиком за обмен опытом, вопрос только – какие лидеры, каких организаций, каким опытом? На настоящих Всемирных фестивалях молодежи и студентов обычно бывают не лидеры проправительственных структур, которые сидят и пилят бюджет, а, скажем, лидеры студенческих профсоюзов. Таковые существуют даже в России, хотя их старательно давят, например "Университетская солидарность". Люди приезжают и обмениваются опытом борьбы – как в обход каких-то репрессивных структур, иногда наперекор правительству добиться защиты своих прав. А если соберутся лидеры а-ля Росмолодежь и подобные, будут обсуждать, как бы им организовать программу, под которую можно получить деньги из бюджета, чтобы дальше помогать молодежи витать в облаках, мне кажется, это не очень полезно для будущего.

Кроме того, теория малых дел, когда энергия очень активных молодых людей с обостренным чувством справедливости направляется в русло малых дел, не меняет систему в целом. Давайте, мы переведем старушку через дорогу, давайте, мы пособираем бутылки на пляже. Это здорово, замечательно, но это уводит в сторону от вопроса – а почему эта старушка бедная? А кто намусорил на пляже? А как решить проблему в целом? Это благотворительность, что само по себе неплохо, но это никак не решает проблемы в комплексе.

иностранцы общались с тщательно отобранными представителями российской молодежи

История началась еще два года назад, когда впервые заговорили о самой идее фестиваля. И тогда мне пришлось присутствовать на встрече руководства Всемирной федерации демократической молодежи, (а это и есть главные организаторы фестивалей), с российским руководством, в лице господина Поспелова. Он тогда возглавлял Росмолодежь. Было много красивых слов сказано о том, что, да, все мы против империализма. Правда, под империализмом понимался сугубо Евросоюз и США. Обещали золотые горы, кисельные берега, лишь бы только ВФДМ согласилась на проведение этого фестиваля в Сочи. То есть внешнеполитические проблемы России побудили чиновников искать выходы на левую молодежь, чтобы подгрести под себя те организации, которые были созданы еще в советское время и тесно контактировали с Советским Союзом. Они именно эту цель преследовали, но потом что-то пошло не так.

В августе было расширенное заседание НПК, на котором представители чиновников нам сказали: "Вы знаете, мы уже подготовили список – 10 тысяч человек. Но мы вам его не покажем. Вы его должны одобрить как-нибудь так". – "Почему?" – "Потому что закон о персональных данных". В итоге этот список был принят за основу. Его так никто окончательно и не утвердил, но это никого не волновало.

Здесь нужно сказать, что вообще-то участники фестиваля проходили многоуровневую селекцию. И действительно, в Сочи попали так называемые успешные молодые люди, то есть приближенные к власти, родственники чиновников или те, кто выслужился в молодежных парламентах. Простых людей, которые живут где-то в глубинке и не имеют перспектив в жизни, а это большинство российской молодежи, на фестиваль просто не допустили. Еще в начале этого года на НПК мы утверждали правила отбора российской делегации. Они не соблюдались в полном объеме. Дирекция просто сформировала список так, как сочла нужным. Поэтому иностранные гости пообщались с тщательно отобранными и одобренными представителями российской молодежи.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Дело в том, что по ходу подготовки фестиваля на российской стороне произошли некоторые политические изменения. Если изначально российские чиновники старались найти хоть какой-то гнилой компромисс с ВФДМ и совместить вот левую повестку, не сильно ее урезая, с пророссийской, то затем возобладала другая точка зрения, которую олицетворял фонд Росконгресс и дирекция по подготовке фестиваля. Она была очень простой: нам сверху дали задание – подготовить фестиваль, и мы его подготовим так, как умеем. А как мы умеем? Мы умеем делать "Селигер", "Территорию смыслов", "Тавриду" и тому подобные вещи, которые сейчас являются мейнстримом российской молодежной политики. А поскольку цель российской молодежной политики – уберечь молодежь от политики, в программе мероприятия – песни, пляски, флажки, встречи с замечательными людьми, лживые сказки про будущее – железные дороги будущего, авиацию будущего и тому подобное. И когда эта линия возобладала, получилась очень нелепая ситуация. На тот момент уже наприглашали кучу левых из-за границы, и теперь никто не знал, что с ними делать. Поэтому в итоге всех тех левых, которые все-таки приехали по линии ВФДМ, затолкали в дальние углы фестиваля, чтобы они особо не отсвечивали, и никак специально не анонсировали их мероприятия.

Я думаю, будет грандиозный разбор полетов в самой Всемирной федерации, в том числе по тем, может быть, ошибкам, которые сделало руководство Федерации, слишком уступчивое. И многие левые участники, даже те, которые испытывали поначалу иллюзии, что Россия борется с империализмом и так далее, они потом подходили ко мне лично и говорили, что "мы убедились, что вы были правы". Я пробыл на фестивале всего полтора дня, а потом меня заблокировали. Что не новость - сотни людей блокировались и не допускались на фестиваль по политическим мотивам.