У здания администрации Нальчика задержаны участники акции протеста

В Нальчике полиция во вторник разогнала акцию протеста у городской администрации и задержала нескольких членов инициативной группы, которая добивается выдачи земельных участков под строительство домов. Об этом сообщило издание "Кавказский узел".

Жители микрорайона Новый аул требовали встречи с мэром города Арсеном Алакаевым, но он к ним не вышел.

Протестующие рассказали "Кавказскому узлу", что утром во вторник был задержан активист Аслан Иритов. Полицейские ворвались в его дом и нанесли побои организатору инициативной группы, а также его родственникам.

После задержания Иритова и еще нескольких активистов жители Нового аула вышли к администрации Нальчика. После столкновения с ОМОНом 12 участников акции были доставлены в полицию.

"Кавказский узел" сообщает, что жители Нового аула с лета 2016 года выражали несогласие с порядком распределения земельных участков, который они считают несправедливым.