Теракт на Манхеттене: 6 погибших

В Нью-Йорке, на западе Манхэттена пикап совершил наезд на велосипедистов и пешеходов. По предварительным данным, погибли 6 человек, 9 ранены.На фотографиях с места событий видно, что в итоге автомобиль врезался в школьный автобус.

Нападавший ранен и задержан полицией. По одной из версий, после столкновения с автобусом водитель выбежал из автомобиля с оружием в руках. Сразу после этого он был ранен и арестован.

Полиция Нью-Йорка сообщает, что до первого столкновения водитель проехал около 20 кварталов. Это, по одной из версий, может указывать на то, что действия водителя пикапа были преднамеренными. О том, что полиция рассматривает в качестве основной версии теракт, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

ФБР расследует инцидент. По сообщению CNN, полиция установила личность нападавшего, но пока не раскрывает эту информация.

Инцидент произошёл "в нескольких кварталах" от места, где сегодня ожидается костюмированное шествие по случаю Хеллоуина, а также недалеко от мемориала жертвам теракта 11 сентября 2001 года.