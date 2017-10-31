Сенатор Грэм: "Если вы как Путин, то демократия для вас – кошмар"

Во вторник, 31 октября, в Сенате США впервые проводились специальные слушания по вопросу об использовании Россией социальных сетей для влияния на американских избирателей. На слушания были приглашены представители администрации Facebook, Twitter и Google, чтобы рассказать как происходит проникновение извне в американские социальные сети.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм во вступительном слове дал общую характеристику действий "русских троллей", которые, по его словам, пользуясь сетями, проникали в американские дома.

"Если вы человек, подобный Путину, то демократия для вас – худший кошмар. Если вы живёте в путинской России, то обмениваться информацией о том, что хорошо и что плохо в работе вашего правительства – это именно то, чем вы не станете заниматься, этому занятию будет быстро положен конец.

По словам сенатора, Россия нашла "порталы" для проникновения в американское общество" и ежедневно вмешивается в жизнь американцев.

Накануне сообщалось, что по данным Facebook, в 2015-2016 около 126 миллионов американцев просмотрели рекламу и другие предвыборные материалы, подготовленные так называемой российской "фабрикой троллей", которая поместила в социальной сети около 80 тысяч постов с целью воздействия на политический процесс в Соединенных Штатах. Эти сведения содержатся в письменном докладе администрации Facebook, переданном членам Конгресса.