В Крыму повреждены два газопровода. Предполагают диверсию

В Крыму повреждены два газопровода в результате чего без газа остались полторы тысячи человек. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор компании "Крымгазсеть" Сергей Тарасов. По его словам, второй газопровод был повержден в районе села Запрудное. На вопрос, могла ли диверсия стать причиной повреждения, Тарасов ответил утвердительно.
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что внешнее повреждение линии газопровода обнаружено вблизи Алушты в Крыму, прорабатываются все возможные версии инцидента, в том числе подрыв.
Характер повреждений газопровода на юге Крыма, в результате которого без газоснабжения остались порядка трех тысяч человек, свидетельствует о механическом воздействии на трубу, сообщил Тарасов.
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