Матвиенко не исключает референдума о захоронении тела Ленина

В России могут провести референдум о погребении тела Ленина. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, принимать кардинальное решение в этом вопросе нельзя. "Есть еще целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое", – отметила Матвиенко.

Вопрос о захоронении тела Ленина неоднократно обсуждался в российском обществе. Одной из последних с такой идеей выступила Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России.

В апреле законопроект, устанавливающий юридический механизм захоронения, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР и три депутата фракции "Единая Россия". В правительстве документ не поддержали. Против захоронения Ленина в 2016 году высказывался и президент Владимир Путин. Он призвал "подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не внести раскол в общество".

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян (63 процента) согласны с идеей захоронения тела Владимира Ленина. 32 процента считают нужным сделать это немедленно, а 31 процент – выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог. Столько же опрошенных предлагают ничего не менять. Примерно такие же данные получили социологи "Левада-центра" – идею вынести из Мавзолея на Красной площади в Москве и захоронить тело Владимира Ленина поддерживают 58 процентов респондентов.