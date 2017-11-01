В Красноярске впервые установили таблички "Последнего адреса"

В Красноярске впервые установили памятные таблички о репрессированных жителях города в рамках проекта “Последний адрес”.Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Лапрад.

Оба дома, где установили таблички, находятся в центре города. В первом в 1930-х годах жил кладовщик банно-прачечного комбината Иван Алексеевич Наталушко. Его арестовали 27 мая 1938 года и приговорили к расстрелу по обвинению в “участии в диверсионно-повстанческой контрреволюционной организации”. Приговор был приведен в исполнение 27 июля 1938 года. Ему было 30 лет.

Вторая табличка была размещена на доме, где жил основатель красноярской судоверфи и ее первый главный инженер, столбист Александр Викторович Телегин. 1 ноября 1936 года его арестовали и обвинили в активном участии “в контрреволюционной троцкистской шпионско-диверсионной террористической организации”. Почти год Телегин содержался в следственном изоляторе. 29 октября 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу. В этот же день приговор привели в исполнение. Ему было 54 года.

В установке табличек приняли участие дочь и внучка Наталушко, правнуки Телегина, руководитель проекта “Последний адрес”, журналист Сергей Пархоменко, сотрудники красноярского “Мемориала”.

Проект "Последний адрес" по увековечению памяти жертв политических репрессий – это гражданская инициатива. Первые таблички появились в Москве в декабре 2014 года.