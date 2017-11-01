Экс-глава Каталонии отказался дать показания в испанском суде

Отстранённый от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон не явится в Национальный суд Испании для дачи показаний. Об этом заявил адвокат политика бельгиец Поль Бекаэрт. По словам юриста, Пучдемон "предпочитает ждать и наблюдать". Как заявил адвокат, Пучдемон не будет просить власти Бельгии предоставить ему убежище, но, если из Мадрида придёт запрос об экстрадиции, защита оспорит его в суде.

В четверг утром Карлес Пучдемон и несколько членов его кабинета должны явиться на разбирательство в Национальный суд Испании. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных денег. Попытка мятежа наказывается в Испании тюремным заключением сроком до 30 лет. Если Пучдемон откажется возвращаться в Испанию и сотрудничать с правоохранительными органами, Национальный суд будет требовать его ареста и экстрадиции в соответствии с европейским законодательством.

30 октября Карлес Пучдемон и пять членов правительства Каталонии уехали в Бельгию. Ранее министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен заявил, что готов предоставить бывшему главе Каталонии убежище. Сам Пучдемон заявил, что Такой вариант не рассматривал. Интересы каталонского политика представляет юрист Поль Бекар, который несколько десятилетий защищал в суде сторонников баскского сепаратистского движения ЭТА. Власти Бельгии ранее неоднократно отказывали Мадриду в выдаче баскских сепаратистов.

После референдума о независимости Каталонии, центральные власти Испании ввели в провинции прямое правление. Мадрид распустил парламент Каталонии и уволил местное правительство. На 21 декабря в автономии назначены региональные выборы.