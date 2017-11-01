"За движуху!"

Выдвижения в президенты Ксении Собчак - что греха таить - ждали. То, что последовало потом, оказалось уже несколько более непредсказуемым. В президенты собралась Екатерина Гордон, получившая известность в нулевые годы певица, журналистка и героиня глянцевых журналов (но в отличие от Собчак, до сей поры не мелькавшая в оппозиционной политике). И сразу же сделала громкое заявление!

Kotsnews:

Катя Гордон: "Я считаю, что Крым — наш. И не точка, а восклицательный знак. Все остальное — досужий треп". Привет Ксении Анатольевне.

Нельзя сказать, чтобы выдвижение Гордон было воспринято публикой совсем всерьез.

Ostap Karmodi

Подражание Пруткову

О том нам говорит выдвижение Гордон,

Что президентом хочет стать каждый телеведущий.

David Homak

Тут, говорят, Катя Гордон собралась баллотироваться в президенты. Это очень смешно по разным причинам, но напомню одну историю.

В сентябре 2010 года она оставила у себя в ЖЖ вот такую запись:

«Добрый день, за ФИО, мобильный телефон, место работы и адрес проживания любого модератора и владельца ресурса Лукмор я лично заплачу 1 000 у. е. Есть люди которые хотят предложить работу этим смелым и находчивым людям, а так же рассказать им немного о законах РФ, которые могут настигнуть и эту школоту.»

И хотя я ей там написал все свои данные, она мне так ничо и не отдала. И в суд подала не на меня, а на совершенно левого чувака, мы утомились там махать документами.

И да, мы с ней ровесники, что особенно трогательно.

Отличается умом и сообразительностью.

Михаил Шнейдер

Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ.

Так, там уже Бузова заняла, после неё будете, девушка!

Kristina Potupchik

Число психических расстройств у населения России к 2030 году может вырасти на 15-20% из-за прессинга окружающей среды, сообщил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.



Оно и неудивительно - в президенты решила выдвигаться Катя Гордон, комментирует предстоящие выборы Леся Рябцева, а фаворит предвыборной гонки Ксения Собчак вынашивает планы баллотироваться от партии ПАРНАС. С таким прессингом окружающей среды даже человеку с железными нервами справиться сложно.

Vladimir Guriev

я, когда был маленький, читал про древних славян, и у меня в голове не укладывалось, как это они вот так вот взяли и призвали варягов на правление, ну глупо же власть отдавать.

потом я слегка оброс цинизмом и решил, что варяги призвались сами, а тех, кто запомнил выборы неправильно, потихонечку устранили из электорального процесса и, на всякий случай, вообще.

но вот сейчас читаю новости про кандидатов в президенты и реально понимаю чувства древних славян.

не уберегли мы наши элиты, мужики.

на минутку буквально отошли, возвращаемся, а там мыши.

Правда, есть и оптимисты.

Konstantin Kalachev

Лучше чистый пиар, чем грязные намерения. Я тоже за права женщин и детей, поэтому одобряю и поддерживаю! <...> я за то, чтобы выбор был не только среди кандидатов -мужчин, но и среди кандидатов - женщин.

Vladimir Osechkin

Кстати, я согласен с Константин Калачев (Konstantin Kalachev). И вот что добавлю от себя. Я внимательно наблюдал за выборами президента Франции. Настоящими демократическими выборами. Так вот, там были честные праймериз и у левых, и у правых. По 2 тура. Там политики принимали реальное участие в настоящих дебатах и г-н Макрон в том числе. И в самом начале кандидатов было более 15, и многие из них озвучивали важные проблемы и инициативы. Так что да, я приветствую выдвижение всех желающих, ограничений быть не должно. Но только если для них это не средство самопиара, а на самом деле попытка сделать жизнь людей в России лучше и комфортнее. Катя Гордон, Вам и другим кандидатам - честной борьбы и в добрый путь!

Elena Zelinskaya

Не могу прямо читать. Вроде разумные люди пишут в волнении, что Собчак и Городон - оскорбление самой идеи выборов и страшное занижение планки. А, например, Зюганов и вся эта престарелая шайка клоунов - не оскорбление? Это кто там держит планку на могучих плечах?

Ожидание "битвы блондинок" породило немало шуток с легким (иногда не очень легким) налетом сексизма.

Mitya Samoylov

Раньше у нас были Клинтон, Собчак и Гордон.

Теперь у нас есть Клинтон, Собчак и Гордон.

Но есть и нюанс.

Олег Попов

А еще вот все-таки как деликатно, вроде они и девченки - кандидатки, а фамилии у них все равно мужские.

И так надо. Любовь, значит, а на носу согласие и примирение. Харе Кришна

Холивариум (Евгений Шестаков):

Ну, вы поняли. Да, я тоже хочу. У меня большой опыт, я руководила руководителем крупной радиостанции, многое умею: элитный коучинг, подковерный коворкинг, интеллектуальный эскорт. Я могу получить медаль там, где любой из вас выхватит <неприятности>, это не главное для президента качество, но логика в том, что слишком долго скорбеть об ее отсутствии глупо. Я молода, красива, умна, меня часто видят, в том числе я сама, в спортзале. Если вы хотите получить президента, у которого неоперированная своя грудь и способность видеть вещи такими, как будто они уже на тебе надеты — милости прошу иметь честь голосовать за меня. Если будет надо, я лягу костьми на страже ваших интересов и не встану, пока не удовлетворю ее полностью.

В чем причина выдвижения Гордон и прочих ранее не замеченных в большой политике женщин-кандидатов?

​Но, кажется, более вероятна такая версия:

И, как говорится, неясно, баг это или фича.

Аркадий Бабченко

В президентскую кампанию Собчак уже втянуты отношения Божены Рынска и Игоря Малашенко, алабай, Чичваркин, Малахов, Наталья Поклонская, Матильда и Николай II, а теперь вот еще и Катя Гордон. Ждем Ольгу Бузову, Свету Курицину и Жанну Агузарову.

У Ксении Анатольевны есть одна замечательная особенность - все, к чему она ни прикасается, превращается в <...> цирк.

Я ж вам говорил - это будет <офигительный> "Дом-3".

Кстати, на Кате Гордон поток женщин-кандидатов не иссяк.

kononenkome



Список женщин, которые по состоянию на 31 октября объявили о своих президентских амбициях (в хронологическом порядке).



1. Поэтесса Алина Витухновская

2. Продавщица Елена Климашкина, Алтайский край

3. Журналист Ксения Собчак

4. Журналист, певица Екатерина Гордон

5. Журналист Анфиса Чехова (ориентировочно)

6. Общественница Ирина Волынец

7. Председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова

8. Политик Оксана Дмитриева



Список пополняется.

Во вторник, однако, внимание вновь оказалось привлечено к Собчак, а не ее конкуренткам. Из ее штаба, проработав хорошо если неделю, ушел главный политтехнолог.

Serguei Parkhomenko

Ой.

Вот на минуту буквально отвлекся, а политтехнолог, доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор, мастер делового администрирования (МВА), сертифицированный тренер НЛП с опытом консультирования и преподавания в более чем 50-ти странах, специалист по VIP-коучингу, политическому консалтингу, технологиям и системам распределенного интеллекта (краудсорсинг, фабрики мысли), психологическому воздействию и гипнозу, мониторингу информационной среды, психосемантическим исследованим, математическим моделям распределения ресурсов влияния региональных элит, корпоративной культуры - и прочая, и прочая, и прочая - Алексей Ситников уже покинул избирательный штаб Ксении Собчак.

Я ж только начал говорить о нем в программе «Суть событий» в минувшую пятницу. Буквально несколько минут повосхищался коллекцией его титулов. Совсем почти ни на что времени не хватило. Только подступился едва-едва.

Что ж мне теперь - вообще ничего про него больше?

Жалко.

Алексей Ситников не стал скрываться и дал интервью сразу нескольким СМИ. Говорил он в них примерно одно и то же - в штабе Собчак не было денег, работа не была налажена, проект ли Собчак Кремля - он не знает.

"Коммерсантъ" сообщил об уходе Ситникова одним из первых.

Алексей Ситников отметил, что команда Ксении Собчак испытывает финансовые трудности. «Что касается финансов, то я сам снимал офис»,— сказал политтехнолог. По его словам, во время поездки госпожи Собчак в Краснодар и Екатеринбург, деньги на билеты собирали «кто сколько может». «Семинар оплачивал организатор, но нужно было послать пресс-секретаря с ней (Ксенией Собчак.— “Ъ”), охрану — вдруг Ройзман (глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.— “Ъ”) подойдет или чернилами обольют, ну и оператор нужен, чтобы снимать на сайт»,— объяснил Алексей Ситников.

​Станислав Белковский

Как любил говорить мой покойный (ныне, но не в то время) приятель Л. И. Вайнберг, "с деньгами и дурак сработает".

Без дураков.

P. S. Этот пост ни в коем случае не является официальным или еще каким-то заявлением штаба К. А. Собчак. Спасибо за.

В интервью Ситникова "КП" акценты, впрочем, расставлены чуть по-иному.

я пришел с серьезной командой, так как моя задача - избирательная региональная кампания. Чтобы собрать 300 тысяч подписей, мне нужно принять на работу агитаторов, оформить договора, создать региональные штабы, а это тысячи человек. Это поездки, аренда залов, гостиниц… И громадная ответственность – потому что эти подписи надо не только собрать, но и успешно сдать в ЦИК. Но чтобы взять на себя эту ответственность, надо получить ответ на ряд вопросов. Откуда, например, появятся деньги? Кто спонсоры?

Это как в походе, если вы идете один – зададите 5 вопросов, если с детьми, то 10. За моей спиной, как я уже говорил, команда.

Сначала у идеи «против всех» не было никакой экономической и политической платформы. Потом начались заявления, которые я с интересом слушал и пытался их понять. И осознать согласен я сам или нет. Но скоро принял принципиальное решение – я не могу взять на себя такую ответственность, так как многого в этом проекте не понимаю и не получаю ответы на свои вопросы.

Как тут обойтись без конспирологии!

Выборка

В штабе Собчак прокомментировали увольнение политтехнолога Ситникова.



«Ситников и его команда не написали ни одного тезиса, не сделали ни одной съемки. Непонятно, чем они занимались, сколько их было. Но в какой-то момент оказалось, что они стоят адских денег».



Кампания Собчак только началась, а уже увольнения, скандалы. Посмотрим, продержится ли Ксения Анатольевна хотя бы до декабря.

История с Ситниковым, в общем, скорее помогла Собчак "отстроиться" от Кремля. Сама кандидат в интервью Би-би-си сообщила, что Кремль ловил ее, но не поймал:

Моя единственная связь с Путиным - это то, что когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом.

Я все, что могла уже на эту тему рассказала. Давайте не будем к этому возвращаться! <...>

Когда вы мне скажете, кто конкретно говорит, какие предъявляют доказательства, тогда мы об этом еще пообщаемся. А пока это все вредители, которые пытаются задушить меня в кремлевских объятиях. Мне об этом говорить не хотелось бы.

О своем видении выборов Собчак сообщила следующее:

Я хочу, чтобы эти выборы стали референдумом о доверии Путину. Люди, которые будут отдавать голос мне, будут голосовать не за меня, а против Путина и его системы.

И если таких людей будет много, это может перевернуть ситуацию, это приведет к большим изменениям. Это зависит от того, сколько придет на выборы - мы можем даже добиться второго тура. Но я не могу добиться этого одна.

Олег Кашин

Сегодня: Телеведущая Ксения Собчак заявила, что хочет превратить эти выборы в «референдум о доверии Путину», и рассказала в интервью Русской службе Би-би-си о том, что связывает ее с президентом России.



Знаменитое февральское: «Нет сомнений, что он (Путин) изберется. С одной стороны, это хорошая новость, но с другой — зачем человеку подниматься со стула и идти голосовать, если и так понятен результат?» — рассуждает кремлевский собеседник РБК. По его словам, «нас ожидают в некотором роде не выборы, а референдум о доверии (Путину)».

Давыдов.Индекс

Злые языки говорят, что на первом этапе Ксения Собчак ограничится созданием хайпа, не уделяя особого внимания ни технологии избирательной кампании, ни сбору подписей.

Все будут следить за бурной жизнью внутри штаба, участники которого станут, ко всеобщему удовольствию, один за другим покидать его ряды, превращая работу в реалити-шоу, еще один «Дом-2», и лишь разогревая интерес к самой кампании.

К январю окажется, что подписи всерьез собирать никто не планирует, – но это уже будет проблема администраторов, для которых оба варианта – закрыть шоу или собирать подписи самим (как в фильме «День выборов-2») - одинаково плохи.

В итоге, не особо потратившись на выборы, кандидат проведет "агрессивную кампанию" с "нужными лозунгами", придет к финишу второй с 10 миллионами голосов и изменит расклад в премьерской гонке.

И ещё получится отличный сериал, где и место для Кевина Спейси найдется, если "Карточный домик" окончательно закроют.

Ну, а что не так?

Одним из тех, кто будет помогать Собчак, станет давно живущий за границей (он уехал из России, опасаясь преследований) Рустем Адагамов.

Ksenia Sobchak

У нас серьезное пополнение в команде «Против всех»! К нам присоединился Блогер №1 российского интернета – Рустем Адагамов. Мы рады принять его в команду, он будет помогать вести нашу кампанию во всех социальных сетях и блогах.

В 2012 году, Рустем, как и я, был избран в Коордиционный совет оппозиции, а также был одним из учредителей Лиги избирателей, боровшейся за честные выборы. Его активная политическая позиция стала причиной его уголовного преследования, построенного на полностью выдуманных обвинениях. Несмотря на эти преследования, его гражданская позиция остаётся прежней, я очень рада решению Рустема! Будет интересно!

Рустем Адагамов

Сейчас уже всем ясно, что никаких выборов в стране больше не будет, как их не может быть в стране, где нет политической жизни, демократии, закона, уничтожены общественные институты, внешняя и внутренняя политика государства основана на волюнтаризме и культе личности Путина. Мы поставлены в ситуацию, когда любая возможность заявить о своем несогласии, высказать свою позицию без цензуры на достаточно широкую аудиторию, должна использоваться. Я рад, что Ксения Собчак пригласила меня в свою команду, для меня это свидетельство ее неангажированности властью — будь она «кремлевским проектом», никто бы ей этого не позволил. <...>

Я за движуху. Пускай она напоминает наши «белые круги» на Садовом, но это было здорово. Надеюсь, что и сейчас будет так же. Сейчас важен не результат, а процесс. В общем, присоединяйтесь. Лучше что-то делать, чем ныть, что всё пропало.

Скептических оценок в комментариях у Адагамова хватает.

Oleg Kozyrev

Что-то делает только Навальный. Жаль, что ты поддержал проект-мыльный пузырь, запущенный против тех, кто что-то как раз делает

Из рассуждений Остапа Кармоди на сайте Reed следует, что Адагамов ищет "движуху" не там.

Вот две таблетки, Нео. Примешь ту, на которой Собчак и выборы — проснешься в апреле с похмельем и отвращением к себе. Примешь ту, на которой Навальный и митинги — будет как минимум не скучно.

Сам же Навальный накануне занимался фандрайзингом на популярном сервисе Twitch — там он играл в онлайн-игру PlayerUnknown's Battlegrounds.

Еще один кандидат, о котором стало известно в среду - гораздо более надежная опора Кремля! Сообщает РБК:

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков объявил о выдвижении в президенты, сообщил он РБК. С начала июля по конец августа советником Янсукова была дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова. Президент «Аванти» является бывшим помощником чеченского политика и бизнесмена Умара Джабраилова, который и основал Ассоциацию предпринимателей.



Янсуков рассказал о причинах своего выдвижения в специальном письме (имеется у РБК). Успехи России ассоциируются в мире с фигурой главы государства Владимира Путина, но страна находится «в условиях глобального геополитического противостояния» и «под маской распространения и установления демократических ценностей» иностранные государства собираются дестабилизировать Россию, убежден президент «Аванти».



Янсуков сказал РБК, что своим выдвижением надеется поднять явку среди молодежи и доказать, что молодые россияне «настроены патриотично», «сколько бы ни пытался доказать обратное Алексей Навальный, раскачивающий лодку в непростое время».

Рахман Янсуков, несмотря на все свои регалии, больше всего известен как "бывший начальник Елизаветы Песковой" - именно в его присутствии дочь путинского пресс-секретаря произнесла свою знаменитую севастопольскую речь о необходимости пиара для развития судопроизводства (имея в виду судостроение).

​Nikita Isaev

1 ноября. Хроники выборов президента России 2018. Новый заявившийся кандидат - некто Рахман Янсуков, вброс о котором прошёл через все классические кремлевские СМИ по известному сценарию.

Умар Джабраилов и чеченская диаспора не отделались 4 тысячами рублей за движ со стволами и кокосом. Им придётся немного принять участие в параде кандидатов во главе с Кс. Собчак. В истории России они уже выдвигали своего в президенты.

Ау, режиссеры? Вы считаете это интересным?

Так или иначе, предвыборная кампания все более напоминает трагифарс.

​Аркадий Бабченко

Если не Путин, то - пёс!

Голосуйте за Алексея Панина.

Но все это все больше напоминает сцену для появления "главного кандидата".

Александр Морозов

президентская избирательная кампания в России-2018 на стартовом этапе начинает напоминать известные фотографии В.В.Путина при посещении провинциальных храмов на Рождество.

Стоит он в черном коротком плаще, с серьезным "богомольным лицом", а за спиной у него плотно сбитый табун каких-то разнокалиберных женщин - в платках, кофтах и с серьезными лицами. Половина из них, видимо, жены сотрудников ФСО, а вторая половина -

жены руководителей местной администрации. Но одеты скромно, без вызова. Горят свечки перед солеей.

(Подпись под фото: "Кандидаты в президенты РФ на старте кампании 2018 года").