Смерть в объективе. Эфир в 21:05

Нас окружают образы войны, фотографии смерти и насилия занимают первые полосы газет, получают журналистские премии. Но какова этика военной фотографии? Может ли человек за объективом оставаться бесстрастным свидетелем чужого страдания? Гости программы - фотографы Денис Синяков и Владимир Вяткин. Эфир в 21:05.