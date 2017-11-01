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Археология

Смерть в объективе. Эфир в 21:05

Раненый сирийский ребенок

Что чувствует фотограф на войне? В эфире фотографы Денис Синяков и Владимир Вяткин

Нас окружают образы войны, фотографии смерти и насилия занимают первые полосы газет, получают журналистские премии. Но какова этика военной фотографии? Может ли человек за объективом оставаться бесстрастным свидетелем чужого страдания? Гости программы - фотографы Денис Синяков и Владимир Вяткин. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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