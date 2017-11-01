Активисты в ФРГ выступили против планов назвать поезд "Анна Франк"

Германский железнодорожный перевозчик "Дойче бан" Deutsche Bahn подвергся критике в связи с предложением назвать скоростной поезд в честь жертвы Холокоста Анны Франк, которая была депортирована поездом в концентрационный лагерь Аушвиц. Как сообщает агентство Рейтер из Берлина, идея назвать скоростной поезд ICE 4 именем Анны Франк исходила от клиентов Deutsche Bahn и немецкой общественности, которые компания рассмотрела. Из 19 400 заявлений на новое название поезда имя "Анна Франк" было одним из самых популярных.

"Осознавая историческую ответственность, которую мы несем, мы приняли намеренное решение помочь сохранить память Анны Франк", - говорится в заявлении "Немецких железных дорог". "Мы не намерены неуважительно относиться к памяти Анны Франк", - заявила пресс-служба "Дойче бан".

Франк была депортирована из своего дома в Амстердаме и отправлена в Освенцим на поезде в сентябре 1944 года. Затем она была переведена в концентрационный лагерь Берген-Бельзен, где умерла в начале 1945 года. Ирис Эберль, консервативный баварский законодатель, сказала, что план назвать именем Анны Франк поезд является "неуважительным".

Директор Еврейского музея во Франкфурте Мириам Венцель, где родилась Франк, написала в твиттере, что идея "основана на исторической амнезии". Представитель музея "Дом Анны Франк", где она скрывалась от нацистов, заявил, что идея назвать поезд "Анна Франк" "болезненна для людей, которые испытали эти депортации, и причиняет новую боль тем, кто до сих пор несёт в себе последствия тех времен".