Белорусского оппозиционера Некляева арестовали на 10 суток

Суд в Минске приговорил к десяти суткам ареста оппозиционного политика Владимира Некляева. Его признали виновным в нарушении организации или проведения митингов. Суд сослался на слова Некляева о том, что "если есть воля защищать свои права, то надо идти их защищать". Политик произнёс их в интервью перед недавней акцией оппозиции "Марш возмущенных белорусов". При этом сам Некляев в ней не участвовал.

21 октября белорусская оппозиция провела в центре Минска несанкционированное шествие "Марш возмущенных белорусов 2.0". Акцию организовал другой оппозиционный политик — Николай Статкевич. Митинг провели в знак протеста против так называемого "налога на тунеядство" и дедовщины в армии. Кроме прочего, участники требовали от государства повысить зарплаты и пенсии. На первый "Марш возмущенных" в Минске в феврале этого года вышли около трёх тысяч человек.

Согласно так называемому "декрету о тунеядстве", каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 170 евро в год. После митингов в Минске и регионах президент страны Александр Лукашенко перенес срок уплаты налога на следующий год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.